A Meta Mark Zuckerberg AI verzióján dolgozik, hogy a dolgozók kommunikálhassanak vele

A Meta egy fotórealista, mesterséges intelligenciával működő Zuckerberget épít, hogy az alkalmazottak kommunikálhassanak vele, számol be a Financial Times híre alapján a TNW.

Mark Zuckerberg AI verzióját a Meta Superintelligence Labs részlege fejleszti, és a vállalatvezető viselkedése, hanghordozása, nyilvánosan elérhető nyilatkozatai, valamint a vállalati stratégiáról alkotott gondolatai alapján tanítják be.

Zuckerberg személyesen is közreműkdik az animált változat betanításában és tesztelésében, és általában is részt vesz a cég AI-fejlesztéseiben. A források szerint heti 5–10 órát tölt különböző AI-projektek kódolásával, fejlesztői egyeztetésekkel, ami szokatlanul magas szintű operatív részvétel egy 1,6 billió dolláros vállalat vezérigazgatójától.

A fejlesztés még korai szakaszban van, és nem azonos azzal a párhuzamosan futó projekttel, amelyben a Meta egy úgynevezett „CEO-ügynököt” épít, amely Zuckerbergnek segít információk keresésében – azaz támogatja a vezetőt, nem pedig helyettesíti.

A Meta korábban is kísérletezett AI-karakterekkel. 2023-ban hírességeken alapuló chatbotokat indított, többek között Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner és Naomi Osaka hasonmásait. Ezeket azonban 2024-ben megszüntették, miután nem értek el velük jelentős sikert. Ezt követően a Meta elindította az AI Studio platformot, ahol felhasználók és alkotók saját AI-karaktereket hozhattak létre.

