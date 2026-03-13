A Meta elhalasztotta új AI-modellje, az Avocado premierjét, mert még nem elég jó

A Meta elhalasztotta Avocado nevű új AI-modelljének bevezetését, amelyet eredetileg márciusra tervezett, adja hírül a Reuters a New York Times cikkére hivatkozva. A Meta új mesterséges intelligencia modelljének teljesítménye jelenleg a Google (GOOGL.O) AI Gemini 2.5 és Gemini 3 modelljei között helyezkedik el, ezért a bevezetést májusra vagy júniusra tolják el – mondták az ügyet ismerő források.

A média még decemberben számolt be arról, hogy a Meta egy Avocado nevű szöveges AI-modellen dolgozik, amelynek bevezetését 2026 első negyedévére tervezik. A vállalat jelentős összegeket költött AI területen, ideértve a saját chipek fejlesztésére vonatkozó tervek is. Januárban például 115–135 milliárd dollár közötti beruházási tervet tett közzé az évre a szuperintelligencia elérésére.

„Ahogy nyilvánosan is elmondtuk, a következő modellünk jó lesz, de ami még fontosabb, megmutatja azt a gyors fejlődési pályát, amelyen haladunk, majd az év folyamán folyamatosan tágítjuk a határokat, miközben folyamatosan új modelleket bocsátunk ki” – nkommentált a Meta szóvivője a Reutersnek, megismételve Mark Zuckerberg januári eredménybeszámolója során elhangzott szavait.



