Hamarosan az Amazon biztosítja majd az iPhone-ok műholdas összeköttetését

Az Amazon biztosítja majd a jövőben az iPhone-ok és az Apple Watch-ok műholdas kapcsolatát, miután a vállalat bejelentette a Globalstar műholdas szolgáltató felvásárlását – írta meg kedden az ArsTechnica.

Az iPhone 14 és újabb, valamint az Apple Watch Ultra 3 készülékekkel a Globalstar műholdjain keresztül mobilhálózati kapcsolat nélkül is tudunk segélyhívásokat indítani, családunknak és barátainknak üzeneteket küldeni, és helyzetünket is meg tudjuk osztani (a funkciók Magyarország területén egyelőre nem érhetők el).

A Jeff Bezos által alapított Amazon 11,6 milliárd dollárt költ a Globalstarra, ami lehetővé teszi a vállalatnak, hogy belépjen a Direct-to-Device (D2D) piacra, ahol a műholdak közvetlenül mobiltelefonoknak biztosítanak adatkapcsolatot.

Az Amazon továbbra is támogatja majd a műholdas funkcióval szerelt Apple eszközöket, és azt ígérik, hogy együtt dolgoznak majd jövőbeli szolgáltatásokon, amik a SpaceX Starlinkre hajazó Amazon Leo műhold konstellációját használják majd.

Az Amazon saját, műholdas internetet biztosító műhold konstellációja egyelőre 241 alacsony Föld körüli pályán keringő űreszközből áll, amiknek a száma idővel meghaladhatja majd a 3200-at is (a Starlink jelenleg több mint 10 ezer műholdból áll). A Globalstarnak ehhez képest 24 műholdja van, de ezek mind képesek közvetlenül mobiltelefonokkal kommunikálni.