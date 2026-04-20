A Nobel-díjas magyar fizikus közpénzekkel kitömött alapítványa kihátrált az egyik legsikeresebb természettudományos tehetséggondozó szervezet mögül

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) egészen 2025. december 31-ig biztosította a természettudományos kutatói pálya iránt érdeklődő középiskolás és egyetemista diákok támogatására 2012-ben alulról jövő kezdeményezéssel létrehozott Nemzeti Tudósképző Akadémiát (NTA). A mentorprogram hosszú távú finanszírozására a minisztérium Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus kuratóriumi elnökségével, és a KIM jelentős apanázsával közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) tavaly létrehozott Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt kérte fel. Ám idén március végén, csaknem egy teljes évvel az első egyeztetések után a Krausz-féle alapítvány a „belpolitikai helyzetre való tekintettel” kihátrált a megállapodásból, dacára annak, hogy a központi költségvetésből már megkapta az ehhez szükséges forrásokat – olvasható a Telex április 19-én megjelent tényfeltáró cikkében.

A jelenleg 400 tanár bevonásával 5500 gimnazista, valamint nyolc kutatóintézet és öt felsőoktatási intézmény 210 mentorával 180 egyetemi hallgató tudományos pályáját ösztöndíjakkal is egyengető tehetséggondozó szervezet alapműködését biztosító 100 millió forintot végül a KIM biztosította. „Ha ezt nem utalja át a minisztérium, a felmondóleveleket ki kellett volna küldeni. Kiemelném még a HUN-REN-nel kötött szerződésünket is, amit március 30-án írtunk alá, és április elején már meg is érkezett tőlük hozzánk 46 millió forint. Egyetemekkel is van szerződésünk. Krausz Ferencen kívül mindenki segített abban, hogy ne kerüljön egy ilyen nemzetközi hírű, általa is hungarikumnak nevezett szervezet megoldhatatlan helyzetbe” – idézi a Telex Hegyi Pétert, az NTA programigazgatóját.

A lap szerint a Krausz-féle alapítvány székhelyének szánt Frontiers Campus kutatóközpont beruházás a kihátrálás valódi oka. A budapesti Infoparkban felépítendő intézmény alapkövét idén március 31-én Orbán Viktor miniszterelnök tett le a Nobel-díjas fizikus társaságában.