Újra megjelent a Hortobágyon a Magyarországról évtizede eltűnt csíkosfejű nádiposzáta

„Jelentős madártani esemény történt a Hortobágy térségében” – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület hétfői sajtóközleményében. Eszerint április 20-án Nagyiván határában egy olyan faj egyedét sikerült befogni, amely „2011-ben eltűnt hazánk költő madárfajai közül, az utolsó bizonyított költése szintén Nagyiván határában, a Kunkápolnási-mocsár térségében volt, ott, ahol a mostani észlelés is történt”.

A Nagyiván határában 2026. április 20-án befogott csíkosfejű nádiposzáta Fotó: Balla Dániel

A csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) Európa egyik legveszélyeztetettebb énekesmadara: állományának mintegy 95 százaléka eltűnt az elmúlt évszázadban, de világszerte is 50-nél kevesebb költőállománya ismert. A faj eltűnésének pontos okai nem teljesen ismertek, Magyarországon 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték a faj egyedeit utoljára.

Az ornitológusok szerint „a mostani észlelés különösen biztató annak fényében, hogy jelenleg egy 9 éves nemzetközi természetvédelmi program is zajlik a faj visszatérésének elősegítésére, amelyben hazánk is részt vesz, hazai programot a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület koordinálja”. A LIFEAquaticWarbler projekt keretében a magyarok mellett német, lengyel, litván és ukrán szakemberek dolgoznak együtt azon, hogy megállítsák a faj állományának csökkenését és helyreállítsák élőhelyeit.

A 2026. április 20-án a Hortobágy térségében befogott csíkosfejű nádiposzáta elengedése után Fotó: Balla Dániel

A hortobágyi természetvédők jelenleg is több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, és 2030-ban tervezik fiatal madarak visszatelepítését a Nagyiván térségében található projektterületre. Addig elsősorban élőhely-helyreállítási munkák zajlanak, például természetkímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes rétek ismét megfelelő költőhelyet biztosítsanak a fajnak.

Korábban megírtuk, hogy az elmúlt évtizedben aggasztóan csökken a Magyarországon költő fajok száma és állománya.