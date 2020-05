Aggasztóan csökken a madarak állománya Magyarországon

Fogynak a madarak a magyar erdőkből: átmeneti fellendülés után most az erdei élőhelyeken fészkelő madarak állománya is csökkenést mutat – írta szerdai közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az agrárélőhelyeken élő madarak állománya már 2005 óta folyamatosan csökken – éppen azért aggasztóak a mostani adatok, mert ezzel párhuzamosan az erdők madárvilága átmenetileg gyarapodott. Ez a trend fordult meg 2018-19-ben az MME közleménye szerint: az eddig növekvő állomány ekkor már az erdei élőhelyeken is visszaesett.

A Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) program 1999 óta vizsgálja a hazai madárállományt, így most már 21 év adatai alapján adhat hírt a változásokról. A madárszámlálás eredményei szerint 1999 és 2019 között jelentősen csökkent a bíbic- és a fürjállomány, előbbiből 59,6, utóbbiból 62,7 százalékkal kevesebbet találtak az ország területén, mint tíz évvel ezelőtt. Az MMM reprezentatív mintákkal szolgál az ország biológiai diverzitásáról, a madárszámláló önkéntesek 114 madárfaj állományát követik nyomon.

Rossz hírek a csicsörkének

A bíbiceken és a fürjeken kívül bajban van még a réti tücsökmadár és a kerti poszáta is, ezek állományában jelentős, évi 5 százalékot meghaladó csökkenésről számoltak be a kutatók. Évi 5 százalék körüli csökkenést mutattak ki további 28 madárfaj esetében is: kevesebb bölömbika, fehér gólya, barna rétihéja, fogoly, fürj, fácán, bíbic, piroslábú cankó, vadgerle, kakukk, búbospacsirta, erdei pacsirta, mezei pacsirta, füsti fecske, sárga billegető, rozsdás csuk, cigánycsuk, hantmadár, berki tücsökmadár, foltos nádiposzáta, énekes nádiposzáta, cserregő nádiposzáta, nádirigó, szürke légykapó, tövisszúró gébics, házi veréb, csicsörke és sordély fészkel Magyarországon, mint korábban.

Az MME elemzése szerint a szignifikáns csökkenést mutató fajok 70 százaléka dominánsan a mezőgazdasági élőhelyeket kedveli, a szignifikáns növekedést mutató 36 fajnak mindössze 22 százaléka tartozik csak ide.

Bajban vannak a hosszú távon vonuló madárfajok is, ezek állományában csak a fajok 14 százalékában számoltak be növekedésről. Az egyesület közleménye szerint az adatsorok vizsgálatából megállapítható, hogy a rövid távú (az európai mediterráneumba tartó) vonulók állománya is csökkent, így az is kijelenthető, hogy Magyarországon is egyre több vesztese van az élőhelyek és a klíma változásainak.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: