Iliász-töredék került elő egy egyiptomi múmia hasából

Szenzációs felfedezést tettek a Barcelonai Egyetem kutatói a közép-egyiptomi Oxürhünkhosz városában: egy római kori sír tavaly év végi feltárásakor egy papiruszdarabot találtak az itt nyugvó múmia hasüregében. Ez önmagában még nem számítana ritkaságnak: a város több sírjában is találtak hasonlót, a papiruszokon azonban általában vallásos szövegek szerepeltek, ezen azonban Homérosz Iliászának egy töredéke olvasható.

A papirusz Fotó: Ignasi-Xavier Adiego

A leletet Margalida Munar restaurátor állította helyre. A vizsgálatok után azt is sikerült megállapítani, hogy pontosan milyen szöveg szerepel rajta: Leah Mascia papirológus és Ignasi-Xavier Adiego nyelvészprofesszor, az egyetem Oxürhükhosz-projektjének vezetője szerint a töredék az Iliász második énekéből származik, és a hajók felsorolása olvasható rajta.

Görög, római és egyiptomi szokások

A múmiát egy római kori, mészkőből épült sírkomplexumban találták meg, amelyet korábban már kifosztottak, így több szarkofág és múmia is súlyosan károsodott benne. A múmia körülbelül 1600 éves lehet, a korban a temetkezéseken görög, római és egyiptomi gyakorlatokat is alkalmaztak. Ahelyett, hogy a múmiák belső szerveit kanópuszokban helyezték volna el, a múmia belső szerveit agyaggal, papirusszal és gyolccsal pótolták, a koporsókat és a testet fedő gyolcsokat pedig római és egyiptomi motívumok keverékével díszítették.

Szarkofágok Fotó: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Bár az oxürhünkhoszi feltárásokon több görög irodalmi emlék is előkerült (sőt, az egyik nagyobb lelet előkerülése után, nagyjából húsz évvel ezelőtt a klasszika-filológusok valósággal megvadultak az eddig ismeretlen Szophoklész-, Euripidész- és Hésziodosz-szövegek reményétől), a lelet példátlannak számít: még sosem került elő ókori görög irodalom egy múmia belsejéből. Azt a kutatók sajnos nem tudták megfejteni, hogy miért esett a választás épp az Iliászra és a hajók felsorolására.

Nem a Homérosz-szöveg jelentette a feltárás egyetlen szenzációját, bár kétségtelen, hogy korábban hasonló még nem került elő: a sírban egy aranyból, illetve egy bronzból készült nyelvet is találtak, ezeket feltehetőleg azért helyezték az elhunytak szájába, hogy a túlvilágon is tudjanak beszélni. A sírok közelében több terrakottából és bronzból készült szobor is előkerült, ezek közül az egyik Harpokratészt, a másik Cupidót ábrázolja.