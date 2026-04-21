Úgy kellett, mint egy falat kenyér: itt a régi-új őrület, a sajtjóslás

Szinte hihetetlen, de az elmúlt néhány száz évben viszonylag kevesen foglalkoztak sajtból történő jóslással (tiromanciával), pedig a gyakorlat több ezer éve ismert, és már Epheszoszi Artimedórosz is megemlékezett róla a második században – igaz, a művelőit nem tartotta olyan hiteles szakembereknek, mint akik áldozati állatok májából olvasták ki a jövőt, és azzal vádolta őket, hogy a nekromantákhoz hasonlóan gonosz erőkkel cimborálnak. Jó hír, hogy azoknak, akik hiányolták a tiromanták szolgálatait, nem kell tovább várniuk: Jen Billock Chicagóban feltámasztotta a hagyományt, 65 dollárért pedig akárki kipróbálhatja, hogy mit jósol neki Billock, illetve az általa kiválasztott négy darab sajt.

Billock érdeklődése a covid alatt fordult a tarot irányából a sajtjóslás felé, de időközben további halálbiztos módszereket is kikísérletezett, így például azt ígéri, hogy emellett salátából, croissant-ból, borból, sörből, curryből és ezek keverékéből is képes jósolni, méghozzá online is.

Az ember-sajt kapcsolat

Az első lépés a sajt kiválasztása, a jóslást kérő személy és a sajt közötti kapcsolat ugyanis a szertartás egyik legfontosabb része. Ha megvannak a sajtok, a médium közvetíti az üzenetüket. Billock szerint bár a sajt csak egy eszköz, véleménye szerint nem minden fajta olvasható tisztán: a kéksajt zajos és könnyen eltereli a szakember figyelmét, a lapkasajt és a cheddar ezzel szemben egyértelmű üzeneteket közvetít.

A kiválasztott sajtok közül az első a múltat, a második a jelent, a harmadik pedig a jövőt képviseli, míg a negyedik egy előre meghatározott kérdésre ad választ. Bár a múltban számtalan kérdésben fordultak a sajthoz segítségért, leginkább a párválasztási babonákban kapott szerepet: az angol lányok ráírták a kiszemelt legények nevét egy-egy darab sajtra, és az lett a jövendőbelijük, akinek a sajtja először megpenészedett.

A jós honlapja szerint a megrendelők 65 dollárért az imént felsoroltak mellett cukorkajóslást is igényelhetnek, de a tarotszolgáltatás átmenetileg szünetel, bár nem világos, hogy ki kérne kártyavetést, amikor sajtvetést is kérhet. A spirituális brainstorming, akármi is legyen az, óránként 100 dollárért érhető el. Mint kiderült, nem ő az egyetlen, aki ezzel foglalkozik: a lelkes tiromanták szerint a határ a csillagos ég, a profik pedig profin olvassák az olvasztott sajtot, sőt a fondüt is, de még vegán sajtból is képesek a jövőbe pillantani.