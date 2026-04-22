Annyi chipsszel és fagyival etetik a gibraltári majmokat, hogy elkezdtek inkább földet zabálni

A Gibraltár területén élő majmok különös viselkedést alakítottak ki: földet esznek, ami a kutatók szerint segíthet ellensúlyozni a turisták által adott egészségtelen ételek hatásait. A berber makákók csoportjait megfigyelve a kutatók többször dokumentálták az úgynevezett geofágiát, vagyis a szándékos talajfogyasztást, különösen azoknál az állatoknál, amelyek gyakrabban érintkeznek emberekkel.

A Gibraltári-sziklán mintegy 230 makákó él nyolc különálló csoportban. Bár hivatalosan gyümölcsöt, zöldséget és magvakat kapnak, a turisták rendszeresen etetik őket különféle rágcsálnivalókkal, például chipsszel, csokoládéval, fagylalttal, jégkrémmel, kólával és más cukros italokkal. A 2022 és 2024 közötti megfigyelések szerint a majmok étrendjének közel 20 százalékát ilyenek tették ki. A leglátogatottabb területeken élő egyedek több mint kétszer annyi ilyen ételt fogyasztottak, és ők ették a legtöbb földet is.

Berber makákó Gibraltáron Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Összesen 44 majomnál figyeltek meg talajfogyasztást 46 alkalommal, néha közvetlenül fagylalt vagy keksz elfogyasztása után. Az a csoport, amely nem érintkezett turistákkal, egyáltalán nem mutatta ezt a viselkedést, ami tovább erősíti az összefüggést. A szakértők szerint a talaj segíthet helyreállítani a bélmikrobiom egyensúlyát, amelyet a zsíros, sós és cukros ételek felboríthatnak. Télen, amikor kevesebb a turista, a majmok 40 százalékkal kevesebb gyorsételt fogyasztottak, és több mint 30 százalékkal ritkábban ettek földet.

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a földevés stratégiája kockázatos lehet, mivel a talaj egy része forgalmas utak közeléből származik, és szennyezett lehet. A kutatók szerint a legfontosabb megoldás az lenne, ha a turisták egyáltalán nem etetnék az állatokat, mivel mind a zsíros-cukros ételek, mind a szennyezett talaj hosszú távú hatásai bizonytalanok a majmoknál.