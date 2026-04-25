Több százezerről 20 évre csökkenhet a legközelebbi csillagrendszer elérése egy új lézerhajtású módszerrel

A Texasi A&M Egyetem kutatói úttörő lézerhajtású módszert mutattak be, amely jelentősen csökkentheti a csillagközi utazások idejét. A legközelebbi csillagrendszer, az Alfa Centauri több mint négy fényévnyire van tőlünk – ezt a távot hagyományos rakétahajtással több tíz- vagy százezer évbe telne megtenni. A Newton folyóiratban március 30-án megjelent tanulmány szerint a kutatók mikron méretű eszközöket, úgynevezett metajeteket fejlesztettek ki, amelyeket kizárólag lézerfény hajt és irányít fizikai érintkezés nélkül.

Az Alpha Centauri AB kettőscsillag az Európai Déli Obszervatórium (ESO) felvételén Fotó: BABAK TAFRESHI/AFP

A metajetek az emberi hajszálnál is vékonyabbak, és speciális, miniatűr metafelületekkel rendelkeznek, amelyek a fényt lencseként manipulálják. A lézer megvilágításakor a fotonok lendületátadása révén a kis eszközök három dimenzióban képesek mozogni. A kísérleteket folyadékközegben végezték a gravitáció ellensúlyozására, és a kutatók a jelenséget ahhoz hasonlították, ahogy egy pingponglabda lepattan a felületekről: a fény visszaverődésekor lendületet ad át az objektumnak. A kutatók szerint a világűr mikrogravitációjában ez a kis erő kumulatívan jelentős gyorsulást eredményezhet.

Egy lézerfénnyel megvilágított metajet mozgás közben Forrás: Texas A&M University/Shoufeng Lan

Ráadásul a generált erő elsősorban a fényforrás teljesítményétől függ, nem az eszköz méretétől, ezért a módszer elvben nagy léptékben is alkalmazható – a mikrorobotoktól kezdve hatalmas csillagközi fényvitorlákig skálázható, amelyekkel egy űrhajó körülbelül 20 év alatt érhetné el az Alfa Centaurit – ez hatalmas előrelépés a legénységét több ezer évig ellátni hivatott, többgenerációs űrhajók terveihez képest. Az ötlet a korábbi napelemes vitorlákra és az Európai Űrügynökség lézeres grafén-aerogél kísérleteire épít, de most először valósít meg teljes háromdimenziós manőverezhetőséget. A koncepciót űrviszonyok között is szeretnék tesztelni, amihez külső finanszírozást keresnek.

Ha sikerül nagyban is alkalmazni, ez a technológia forradalmasíthatja a csillagközi utazást, és új utakat nyithat mind a robotizált szondák fejelsztése, mind a jövőbeli, a Naprendszerünkön túlmutató emberes űrmissziók előtt.

