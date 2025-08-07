Hogy nézne ki egy 250 évig tartó csillagközi űrutazás?

Tudósok, építészek és társadalomelméleti kutatók merész új koncepciókat vázoltak fel arra, hogy miként lehet fenntartani az emberi életet több generáción átívelő csillagközi utazások során. A Project Hyperion nevű verseny legjobb ötletei között medúza alakú űrhajók, 3D nyomtatott lakóterek és a hagyományostól eltérő családmodellek is helyet kaptak.

A versenyre olyan futurisztikus tervekkel lehetett nevezni, amelyek valamilyen módon felhasználhatók lehetnek egy elképzelt, 250 évig tartó űrutazáson, amely során 1500 ember tart egy távoli, lakható bolygó felé. A résztvevők csak jelenleg megvalósítható vagy a közeljövőben elérhetővé váló technológiákat (például fúziós energiát) építhettek be a terveikbe, amelyeket egy NASA-kutatókat is magába foglaló szakértői zsűri értékelt.

A közel 100 beérkezett pályamű közül kiválasztott, Chrysalis nevű győztes terv egy 58 kilométer hosszú, 2,4 milliárd tonnás, szivar alakú űrhajót takar, amely koncentrikus hengerekből áll – ezek mindegyike meghatározott funkciót lát el, a lakóterektől a közösségi tereken át a Föld ökoszisztémáit utánzó biomokig. A zsűri szerint ez a pályamű különösen kidolgozott tervekből állt, amelynek része a legénység antarktiszi állomásokon történő pszichológiai kiképzése is.

1. helyezett: Chrysalis (Olaszország)

Az űrhajónak a fénysebesség tizedével kell haladnia ahhoz, hogy nagyjából 250 év alatt elérje a jelenleg ismert legközelebbi potenciálisan lakható exobolygót, a Földtől 4,2 fényévre található Proxima b-t (vagy Proxima Centauri b-t). Ehhez úgy 150 000-szer kellene gyorsabban haladnia, mint amire az eddigi leggyorsabb űreszköz, a NASA Parker Solar Probe-ja képes volt, amely nemrég 692 000 kilométer/órával száguldott el a Nap mellett.

A hengeres szerkezetű Chrysalis keskenyebbre tervezett elülső vége csökkentené a mikrometeorok, az űrszemét és más, ütközésveszélyes objektumok becsapódásának kockázatát, miközben csillapítaná az egyaránt egyévesre tervezett gyorsítási és lassítási szakasz során fellépő terhelést. Az űrhajó hajtóműve a jelenleg még csak koncepciós fázisban lévő DFD (Direct Fusion Drive) meghajtásra épülne, amely a hélium-3 és a deutérium izotópok nukleáris fúziójával működne – ez a hajót egyszerre látná el elektromos energiával és tolóerővel.

A hosszú út során a legénység az űrhajó elülső részén kialakított, többszintes lakótérben élne, ahol a moduláris, rugalmas héjak egymásba illeszkedve forognának egy tengely körül a mesterséges gravitáció fenntartása érdekében. Kívülről befelé haladva az egyes szintek az élelmiszer-termelésnek, az ökoszisztémáknak, a közösségi tereknek, a lakótereknek, a kerteknek, a létesítményeknek és a raktáraknak adnának helyet. A hajó legelején egy Cosmo Dome nevű elem található, ahonnan kilátás nyílna a világűrre, és a lakók egy időre megtapasztalhatnák a súlytalanságot is.

Forrás: Project Hyperion

A győztes terv egy öttagú olasz csapat munkája; építész, közgazdász, asztrofizikus, környezetmérnök és pszichológus is volt közöttük. A csapat nemcsak az űrhajó dizájnját dolgozta ki, de a 250 éves út során fellépő társadalmi és politikai kihívásokra is igyekezett választ adni – ezeknek csak egy-egy szelete például az, hogy az állattartás nehézségei miatt a vegetáriánus étrendet preferálják, vagy éppen az, hogy a közösségi létre való koncentrálás miatt alternatív családmodellekre lenne szükség, így például egy embernek nem lenne tanácsos ugyanazzal a partnerrel egynél több gyereket vállalnia.

A Chrysalis teljes tervét gazdagon illusztrált, 41 diából álló Canva-prezentációban tették elérhetővé, akit bővebben érdekel a pályamű, érdemes végiglapoznia.

Forrás: Project Hyperion

A második helyet egy lengyel tervezőcsapat WFP Extreme nevű pályaműve szerezte, amit részletgazdag és emberközpontú elképzelésnek ítélt meg a zsűri. Ebben az űrhajót két, egyenként 500 méter átmérőjű, ellenirányban forgó gyűrű alkotja, amelyek mesterséges gravitációt generálnak, miközben az űrbeli tájékozódási zavarokat is minimalizálják. A gyűrűk hat egységet tartalmaznak, lakó- és közösségi terekkel, zöldfelületekkel, iskolákkal, orvosi és sportközpontokkal. A mágneses árnyékolással védett központi magban találhatók a hidroponikus farmok és a vezérlő rendszerek, amelyeket liftes tengelyek kötnek össze a gyűrűkkel. A szerkezetet úgy alakították ki, hogy teljesen önfenntartó legyen, körülbelül 1000 fős kezdő legénységgel, amely a 250 éves út alatt akár közel 13 ezer fősre is bővülhet.

A WFP Extreme társadalmi-kulturális elemeit is részletesen kidolgozták: az űrhajó a Föld mágneses mezőjét szimulálja a biztonságos terhesség érdekében, demokratikus-technokrata irányítási modellt követ, és felkészültek a nyelv, a vallás és az erkölcs fejlődésére is az utazás évszázadai során. A lakók zárható zsebekkel ellátott, bő ruhákat viselnek az alacsony gravitációjú zónákban, közösségi terekben étkeznek, lakásaikat pedig újrahasznosítható, 3D nyomtatott bútorokkal szabhatják személyre. A fedélzeten három pár teknős is helyet kapna, mint a hosszú élet és a betegségeknek való ellenállás szimbólumai, míg a halált rituális tisztelettel kezelnék – a holttesteket lefagyasztva őriznék, emlékfallal kiegészítve.

2. helyezett: WFP Extreme (Lengyelország)

A harmadik helyen a Systema Stellare Proximum nevű indiai pályamunkát díjazták, egy medúza alakú űrhajót, amely egy üregesre vájt aszteroidát használ védőpajzsként a kozmikus sugárzás és a különböző becsapódások ellen.

A terv szerint a társadalmat egy úgynevezett mesterséges kollektív intelligencia, valamint egy emberekből álló tanács közösen irányítaná, míg az elképzelés teret adna új vallások, például egyfajta újpogány, a természet és az ember harmóniájára épülő mozgalom megjelenésének is.

3. helyezett: Systema Stellare Proximum (India)

A további kiemeltek között a projekt oldalán lehet megtekinteni.