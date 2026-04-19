A Tisza kétharmados győzelme jelentősen csökkentette Magyarország kockázati felárát

A soha nem látott ellenzéki sikert hozó, a NER számára pedig megsemmisítő erejű április 12-ei országgyűlési választások utáni időszak gazdasági szempontból is rendkívül izgalmas. Most szinte mindent újra lehet és kell gondolni, amiben az elmúlt években biztosak lehettünk. Az egyik központi kérdés, hogy milyen egyensúlyt sikerül kialakítani a költségvetési fegyelem és a növekedésösztönzés között: szükség van-e megszorításokra az államháztartási hiány és az államadósság kordában tartása érdekében, vagy inkább beruházásösztönző, keresletélénkítő politikák kerülnek előtérbe. Ehhez szorosan kapcsolódik az infláció kezelése, amely az elmúlt években különösen érzékeny társadalmi és politikai kérdéssé vált, és amelynek letörése gyakran ütközik a gazdasági növekedés fenntartásának szempontjaival.

További dilemmát jelent az uniós forrásokhoz való hozzáférés alakulása: ezek nemcsak közvetlen költségvetési hatással bírnak, hanem a beruházási környezet és a hosszú távú növekedési kilátások szempontjából is kulcsfontosságúak. Emellett a forint árfolyamának stabilitása, az euró bevezetésének ígérete, a külföldi működőtőke beáramlásának fenntartása, valamint az energiafüggőség csökkentése mind olyan tényezők, amelyekben a politikai döntések gyorsan visszaköszönnek a gazdasági mutatókban. A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat és a hosszú távú versenyképességi kihívásokat.

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója és Szabó Attila, a Dollárpapa podcast házigazdája a Qubit stúdiójában Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A Dollárpapában 2025 őszén beszélgettünk utoljára Szabó Balázzsal, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatójával a magyar és a globális gazdasági gondokról. A mostani helyzet jó apropót kínált arra, hogy újra megkérdezzük Szabót, mit gondol a hirtelen a nyakunkba szakadt politikai és gazdasági rendszerváltozásról és a részvény- és kötvénypiacokon kialakult hurráoptimista hangulatról. A beszélgetésben számtalan új dilemma, lehetőség és nehézség bomlott ki a magyar gazdaságot és gazdaságpolitikát illetően.

Mik a legnagyobb globális és európai nehézségek, amelyek a magyar gazdaságot is sújtják? Milyen eszközökkel lehet ezeket kezelni? Vannak-e már biztató jelek?

Hol lesz a legnagyobb mozgástere az új kormánynak? Milyen dilemmák állnak az MNB előtt?

Merre megy az infláció, mi lesz a kamatokkal, és van-e esély nagy gazdasági növekedesre?

Most Ausztriát vagy Lengyelországot próbaljuk-e inkább utolérni?

Megállhat-e a NER-cégek tőzsdei zuhanása?

