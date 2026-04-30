Elhunyt J. Craig Venter az emberi genom feltérképezésének úttörő kutatója

J. Craig Venter kutató és vállalkozó 79 éves korában hunyt el szerdán. Halálhírét a róla elnevezett J. Craig Venter Intézet jelentette be, ami egy általa alapított San Diegóban és Rockville-ben (Maryland állam) működő nonprofit kutatószervezet: a kutatót nemrég a rákkezelés mellékhatásai miatt szállították kórházba.

J. Craig Venter biológus Fotó: MATTHIAS SCHRADER/dpa Picture-Alliance via AFP

A kutatót eleinte nem érdekelte a biológia, majd miután besorozták az amerikai haditengerészethez, és hadi tisztként Vietnamba küldték, hazatérésekor elkezdte az egyetemet és az 1980-as évekre biomedicinális kutatóként dolgozott a Nemzeti Egészségügyi Intézeteknél (NIH). Venter az 1990-es években saját kutatócsoportjával és magánforrások bevonásával szállt be az emberi genom megértéséért folyó piaci versenybe.

Kutatócsapatával 1995-ben publikálták a Haemophilus influenzae baktérium teljes genomját, ami úttörő munkának számított: ez volt az első teljesen szekvenált szabadon élő organizmus genomja. Ezután nem sokkal 2000-ben saját cége, a Celera Corporation és az addig rivális amerikai és brit állami kutatóintézetekből álló konzorciummal közösen bejelentette, hogy ők határozták meg az első emberi genomokat. Ez jelentős előrelépés volt az emberi betegségek és az eredet genetika alapjának pontos megértése felé.

Ugyanakkor Venter munkásságát kritikák is érték: bár a 2000-ben elvégzett genom szekvenálási eredményeket publikálták a cégével, a kutatáshoz felhasznált adatokat visszatartották, hogy később azokat pénzzé tehessék. Ugyanakkor Venter munkásságáért később elismeréseket is kapott: az emberi genom szekvenálásához való tudományos hozzájárulásáért 2007-ben a San Diego-i Egyetem Scripps Oceanográfiai Intézet díját is megkapta, majd 2009-ben Barack Obama volt amerikai elnök Nemzeti Tudományos Érdemrenddel tüntette ki.