Akadémiai Újságírói Díjat kapott Vajna Tamás, a Qubit munkatársa az MTA közgyűlésén

Vajna Tamás, a Qubit munkatársa Akadémiai Újságírói Díjban részesült. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlésén adták át hétfőn, az MTA székházának dísztermében. Az indoklás szerint a díjat a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói munkásságának elismeréseként ítélte Vajna Tamásnak az MTA Elnöksége.

Vajna Tamás átveszi az A kadémiai Újságírói Díjat az MTA közgyűlésén, 2026 május 4-én Forrás: MTA stream

Az indoklásban kiemelték három évtizedes munkásságát, a HVG Szellem rovatában, valamint a Qubiten kifejtett tevékenységét. Vajna Tamás a kezdetektől, 2017-től dolgozik a Qubit szerkesztőségében. Az Akadémiai Újságírói Díj, meghatározása szerint olyan, a magyar nyelvű médiában dolgozó, hazai és határon túli magyar újságíróknak – riportereknek, tudósítóknak, műsorvezetőknek, szerkesztőknek, szerkesztőségi munkatársaknak – adható, akik rendszeresen, következetesen, pontosan és hitelesen foglalkoznak tudományos témákkal, aktívan részt vesznek a tudományos ismeretterjesztésben, bemutatják az Akadémia kutatásokhoz kapcsolódó tevékenységét, és hírforrásként használják az MTA által közzétett anyagokat, publikációkat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:



