Holnap elnököt választ az MTA, ma Magyar Péter is felszólal a közgyűlésen

Május 4-én, hétfőn kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kétnapos tisztújító közgyűlése. A hétfői napot a 200 éves fennállását tavaly ünneplő Akadémia ünnepi üléssel nyitja. A bicentenáriumi közgyűlésen beszédet mond a hatéves MTA-elnöki periódusát záró Freund Tamás, illetve Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök is.

Ezt követően zárt munkaközgyűléssel, elnöki és főtitkári beszámolókkal és további napirendi pontokkal folytatja munkáját az MTA legfőbb döntéshozó testülete. Úgy tudjuk, hogy az „egyéb beérkezett egyéni indítványok és javaslatok" között szó lesz az MTA és a HUN-REN kutatóhálózat viszonyáról is. Egész pontosan arról, hogy az MTA kész arra, hogy az elcsatolt kutatóhálózatot visszafogadja. Ezt április 22-én Freund Tamás MTA-elnök közleményben nyilvánította ki, hivatkozva arra, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat egy kivételével valamennyi kutatóközpontjának és önálló kutatóintézetének vezetője, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez került négy kutatóközpont vezetője is kinyilvánította azon szándékát, hogy az MTA keretein belül működjön tovább. Az MTA a választásokat követően szinte rögtön megbeszéléseket kezdeményezett a Tisza Párt vezetőivel, többek között az intézetek sorsáról is.

Orbán nem ment el

Mint emlékezetes, az MTA tavalyi, ünnepi közgyűlésén úgy volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond – ő az intézményrendszeri átalakítások, azaz 2019 óta nem volt jelen egyetlen közgyűlésen sem. Azonban jó néhány tudós, aki a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszéde ellen tiltakozott – mondván, hogy „átlépte azokat az írott és íratlan normákat, amelyeket egy jogállamban a miniszterelnök sem léphet át” –, jelezte, kivonulnak a teremből, ha ott Orbán megjelenik. A miniszterelnök végül nem ment el a közgyűlésre, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Hankó Balázs miniszter viszont igen, és mindketten beszédet is mondtak.



A közgyűlés kedden választja meg új tisztségviselőit. Új elnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest, alelnökök és elnökségi tagokat választanak.

A múlt héten megszólaltattunk at MTA-elnökségre pályázó négy jelöltet, körkérdést intéztünk hozzájuk. Borhy László régész, Miklósi Ádám etológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus válaszait ez elmúlt napokban közöltük. A főtitkári posztra Gelencsér András levegőkémikus, Kecskeméti Gábor irodalomtörténész és Kovács Ilona pszichológus, a főtitkárhelyettesi pozícióra pedig Demény Attila geológus és Kovács Ilona pszichológus a jelöltek. A tisztségviselőket az MTA legfőbb döntéshozó testületének, a közgyűlésnek az akadémikus tagjai és a nem akadémikus közgyűlési képviselők választják.

