Gajdos László: Az élő környezet politikája az új hazafiasság

Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős miniszterjelöltje a hétfő reggeli bizottsági meghallgatásán elmondta: a tárca neve David Attenborough Élő bolygó című sorozatától kapta az ihletet, írja a Telex. A névválasztással azt deklarálják, hogy nem egyszerűen csak védik a természetet, hanem a tárca legyen a többi minisztérium lelkiismerete, és ne működhessen úgy egyik sem, hogy ne vegye figyelembe a környezeti szempontokat. Gajdos szerint az élő környezet politikája új hazafiasságot is jelent, mert a föld, a víz, az erdő és a táj az alapja annak, hogy mennyit termel egy ország. Ez egyben jövővédelem is, amelyhez a fiatalokra és a környezeti nevelésre kíván építeni.

Az előző kormányzatot az elszalasztott lehetőségek 15 éveként jellemezte: leépült a minisztérium, felelőtlenül gyorsították fel a környezetvédelmi engedélyezést, és figyelmen kívül hagyták a civileket. Gajdos ezzel szemben nagyobb szerepet adna a civil szervezeteknek a döntéshozatalban, és évente egy dedikált eseményen találkozna velük. Szimbolikus személyi döntést is hozott: Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői feladatra.

Az erdőgazdálkodás terén fel kívánja számolni az ipari szemléletet: moratóriumot hirdet a védett erdőkben a fakitermelésre, és felfüggeszti a tarvágást is, mert az végtelenül káros és nem segíti a vízmegtartást sem. A tíz hazai nemzeti parkban a természetvédelmi szempontoknak kellene elsőbbséget kapniuk a gazdálkodással szemben, a természetvédelmi őrök számát pedig legalább duplájára növelné, fizetésemelés kíséretében.

A Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója kiterjedt állatjóléti reformokat is tervez: szeptembertől országos hatáskörű hatóság jönne létre, amelynek állatjóléti őrei nemcsak szankcionálnak, hanem oktatnak is. Betiltanák a cirkuszi előadásokban az úszólábúak, főemlősök, nagymacskák és elefántok szerepeltetését. A kóbor macskák esetében ivartalanítási programot indítana, a becsült 3-4 millió kutyából pedig csak 900 ezerről van jelenleg nyilvántartás, ezen is változtatna.

A vízgazdálkodás szintén hangsúlyosan szerepelt a programjában: a háztartási esővízgyűjtéstől a szennyvizek mezőgazdasági újrahasznosításáig számos intézkedést tervez, és egy 51 milliárd forintos keretösszegű pályázatot szinte azonnal kiírna az ivóvízrendszerek korszerűsítésére, elsősorban az aszálykárok által leginkább érintett területeken. A bizottság végül hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta Gajdos kinevezését.

Gajdos már a meghallgatása előtt is aktív volt: az aszályra való felkészülés jegyében meghirdette a „vágatlan május” mozgalmat, amelynek keretében a települési gyepterületeket nem kaszálják – a kezdeményezéshez fideszes önkormányzatok is csatlakoztak.