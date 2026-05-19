Macskacápa, pingpongszivacs, fonalféreg: egy év alatt 1100 új tengeri fajt fedeztek fel az óceán népszámlálói

Sosem látott felvételek érkeztek a tenger mélyéről: az Ocean Census egy év alatt 1121 mindeddig ismeretlen fajt azonosított egy év alatt, ezekről pedig fényképeket is közzétettek. Az eredmény kétségkívül lenyűgözőnek tűnik, azonban a taxonómusok szerint könnyen lehet, hogy az ezres nagyságrend később karcsúsodni fog: a fajok többségéről nem készült alapos leírás, így annak sem jártak utána, hogy más kutatásokban, esetleg gyűjteményekben nem fordultak-e már elő, de bizonyára szép számmal akad köztük olyan, ami valóban ismeretlen volt eddig a tudomány számára.

A tengermélyi népszámlálást a japán székhelyi The Nippon Foundation finanszírozza, és a Nekton brit tengerkutató és természetvédelmi intézet vezeti. Ez utóbbi igazgatója, Oliver Steeds szerint a Nekton kutatói nem is vizsgálják külön, hogy az általuk azonosított fajokat ismeri-e már a tudomány: vannak külön erre szakosodott szakemberek, de anélkül lehetetlen lenne a további munka, ha a szervezet tengerjáró hajói és robottengeralattjárói ne végeznék el az első azonosítást. Ez a munka azért is különösen fontos, mert számos faj már azelőtt eltűnhet, hogy a teljes leírásuk megszülethetne, ez a munka ugyanis gyakran 10-13 évet is igénybe vesz.

Annyi bizonyos, hogy van mit felfedezni: a becslések szerint a tudomány a tengeri élőlények mindössze 10 százalékát ismeri. Az Ocean Census most közzétett felvételein szereplő lények többsége fonalféreg vagy más puhatestű, de szerepelnek rajtuk nagyobb termetű állatok is – ami nem is csoda, ahogy erre Jyotika Virmani, a Schmidt Óceánkutató Intézet igazgatója is felhívta a figyelmet a projekt indulásakor, a 45 méter hosszúságban tekergő kötélszerű szifonofórt is csak 2020-ban fedezték fel Ausztrália partjainál.

Képek a tenger mélyéről

Az expedíció egyik leglátványosabb találata egy potenciálisan ismeretlen macskacápa, amelyet szintén Ausztrália partjainál, Queensland közelében fedezte fel. A faj 800 méteres mélységben él, a tagjai 400 millió évvel ezelőtt váltak külön a cápáktól és rájáktól. Ugyanebben a régióban egy eddig ismeretlen rájafajt is találtak.

A macskacápa Fotó: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/CSIRO

Egészen biztosan önálló fajnak számít az a 791 méteres mélységben felfedezett szimbióta féreg, amelyet a japán partoknál figyeltek meg a Shinkai 6500 tengeralattjáróval, és amely egy üvegszivacsfaj belsejében él.

A jószág egy szivacs belsejében él Fotó: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/JAMSTEC

Újdonságnak számít az a szalagféreg is, ami az előbbiekkel ellentétben a sekély vízben, 1-5 méteres mélységben él Délkelet-Ázsiában. Az állat élénk színei arra figyelmeztetik a ragadozókat, hogy a féreg toxinokkal védekezik ellenük, ezért nem jó ötlet megtámadni.

Fotó: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Gustav Paulay

A látványosabb felfedezések közé tartozik az a potenciálisan ismeretlen szivacsfaj, amely pingponglabdához hasonló szervekkel ejti csapdába az áldozatait, és amit az Antarktisz közelében figyeltek meg.

Földöntúli kinézetű szivacs az Antarktisz közeléből Fotó: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

És ez még csak a jéghegy csúcsa: az erre fogékonyak az Ocean Census honlapján fényképek ezrei közül válogathatnak, jövő áprilisban pedig érkezik egy újabb adag, a kutatás pedig a tervek szerint egészen 2033-ig folytatódik.