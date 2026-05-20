Egy oxfordi tanulmány szerint az emberek 80 százalékban felelősek az időskori egészségromlásukért

Az Oxford Longevity Project friss jelentése (pdf) szerint az emberek legalább 80 százalékban felelősek saját időskori egészségromlásukért, sőt egyes szakértők szerint ez az arány akár 90 százalék is lehet – a Living Longer, Better című tanulmányt orvosok, fiziológusok és oktatáspolitikai szakértők közösen készítették. A több százezer fő egészségügyi adatain alapuló elemzés készítői szerint ez azt jelenti, hogy az embereknek sokkal nagyobb befolyásuk van saját élettartamuk alakítására, mint azt általánosan gondolják.

A jelentés konkrét ajánlásokat is megfogalmaz: kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, tartózkodjunk az alkoholtól, aludjunk eleget, ne együnk este 18:30 után, valamint csökkentsük a húsfogyasztást. Az alkoholt illetően a szerzők minden eddiginél határozottabb álláspontot képviselnek: „Az alkohol mérgező, ne igyuk” – fogalmazott Sir Christopher Ball, a jelentés 91 éves akadémikus társszerzője, aki maga is a 100. életévének elérését tűzte ki célul. A tanulmány emellett felszólítja a brit kormányt, hogy az alkoholra vezessen be a dohányzáshoz hasonló törvényi korlátozásokat.

A jelentés ugyanakkor éles kritikákat is kapott. A Harvard epidemiológia-professzora, Nancy Krieger szerint a tanulmány figyelmen kívül hagyja a szegénység, a szennyezés és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepét – hiszen az egészséges étkezés gyakran elég költséges, és nem mindenki teheti meg, hogy elköltözik, ha túl nagy a levegő szennyezettsége a lakóhelyén. Steven Woolf, a Virginiai Nemzetközösségi Egyetem népegészségügyi professzora pedig úgy véli, az ilyen megközelítések „felmentik a döntéshozókat a felelősség alól”.