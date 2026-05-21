Elon Musk minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetését tervezi a SpaceX-szel

Bár a vállalat 2025-ben 2,6 milliárd dolláros működési veszteséget termelt, a techmilliárdos szerdán bejelentette, hogy tőzsdére viszi a SpaceX-szet – írja az AP News. Bár a bejelentés nem tartalmazza pontosan, hogy Musk mennyi pénzt vonna be, sajtóértesülések szerint a SpaceX akár 75 milliárd dollárnyi tőkét is bevonhat. Ezzel az összeggel jóval túlszárnyalhatja a jelenlegi rekordtartó Saudi Aramco óriás olajvállalatot, amely hét évvel ezelőtt lépett tőzsdére és 26 milliárd dollárt gyűjtött be.

A SpaceX űrvállalat legjövedelmezőbb üzletága jelenleg a Starlink műholdas internetszolgáltatás, amely 10 ezer műhold segítségével 150 országban mintegy 10 millió felhasználót szolgál ki, és tavaly 4,4 milliárd dollár működési nyereséget termelt. Ugyanakkor a Musk által nem rég felvásárolt X közösségi platform és az xAI mesterséges intelligencia-cég jelentős veszteségeket halmozott fel, az xAI például 6,4 milliárd dolláros működési mínuszt produkált. A techmilliárdos azonban meglehetősen jó politikai viszonyt ápol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével, ami etikai és jogi kérdéseket is felvet a jogászok szerint: az elmúlt öt évben körülbelül 6 milliárd dollár értékű szerződést nyert el, és bevételeinek ötöde szövetségi forrásokból származik.

A bejelentés futurisztikus tervei szerint a SpaceX a részvény-kibocsátásokból befolyó összegeket olyan projektek finanszírozására fordítja majd, amelyek célja emberek Holdra és Marsra juttatása, amivel Musk az emberiséget „bolygóközi fajjá” tervezi tenni. A techmilliárdos tájékoztatója szerint a számára kiosztandó részvényjuttatásokat 15 közel azonos részre osztanák – egyenként 67 millió részvényre –, és ezek csak akkor válnának megszerezhetővé, ha például a vállalat elérné a 7,5 billió dolláros értéket, vagy ha akár marsi kolóniát és űrbeli óriási adatközpontokat is létrehozna. Ugyanakkor a tőzsdei struktúra Musk kezében jelentős hatalmat hagyna, mivel a speciális részvényei tízszeres szavazati jogot biztosítanának számára.