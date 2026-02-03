Felvásárolta a SpaceX Elon Musk AI-cégét

Felvásárolta a SpaceX űrvállalat a Grok chatbotot fejlesztő xAI céget – közölte hétfőn Elon Musk, amivel a Reuters szerint Musk egyesíteni kívánja ambícióit az űrkutatás és a mesterséges intelligencia (AI) területén.

Az xAI-t 250 milliárd dollárra, a SpaceX-et pedig 1000 milliárd dollárra értékelő tranzakció minden idők legnagyobb felvásárlási és fúziós ügylete, és a technológiai szektor eddigi egyik legambiciózusabb összefonódása.

„Ez nemcsak a következő fejezet, hanem a következő könyv elejét jelzi a SpaceX és az xAI küldetésében: olyan léptékű bővülést, aminek eredményeként egy tudatra ébredő Napot hozunk létre a világegyetem megértésére, és a tudat fényének csillagokig terjesztésére” – mondta Musk, utalva ezzel egy napenergia által működtetett AI-műholdrendszerre.

Elon Musk a davosi Világgazdasági Fórumon 2026. január 22-én Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az üzletet az AI-szolgáltatásokat működtető adatközpontok világűrbe költöztetése motiválja, ahol a szinte korlátlan mennyiségű energia áll rendelkezésre a chipek üzemeltetésére. Ahogy január eleji cikkünkben összefoglaltuk, Musk mellett más iparági szereplőket is elkezdte érdekelni az űrbeli AI-infrastruktúra kiépítése, ami a Starlinkhez hasonló műholdkonstellációkon keresztül tűnik jelenleg reálisnak.

A milliárdos az utóbbi években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az xAI-jal felzárkózzon az olyan mesterséges intelligencia ipari vetélytársakhoz, mint az OpenAI, a Google, vagy az Anthropic. A cég Grok chatbotját, amit az xAI alá tartozó, korábban Twitterként ismert X közösségi portálon keresztül is lehet használni, ugyanakkor az utóbbi időben súlyos botrányok kísérik.

A Grok tavaly nyáron az X közösségi portálon „MechaHitlernek” nevezte magát és rasszista kijelentéseket tett, idén év elején pedig a képgenerátor funkciójával felhasználók illegális deepfake tartalmakat generáltak, aminek nyomán nyugati országok is mérlegelni kezdték az X betiltását, és az Európai Unió is vizsgálatot indított az AI-szolgáltatással szemben.

Nem sokkal a felvásárlás lezárulta után a BBC szerint a párizsi ügyészség razziát tartott az X franciaországi irodáiban a kiberbűnözés elleni egység, valamint az Europol részvételével.

Musk még idén tőzsdére kívánja vinni az újrahasználható űrrakéták terén úttörő és iparági vezető SpaceX-et, aminek során a céget 1500 milliárd dollár fölé értékelhetik.