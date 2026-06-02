Egy hónap alatt félmilliárd dollárt költött a Claude-ra egy amerikai cég

A mesterséges intelligencia használatának előbb-utóbb meg kell fizetni az árát: erre kellett rájönnie annak a meg nem nevezett amerikai cégnek, amely a hónap végén 500 millió dolláros számlát kapott a Claude-tól. Bár vannak olyan cégek, ahol széles körben használják a mesterséges intelligenciát (az Amazonnál például pozitívan értékelték, ha a munkatársak minél több feladatot delegálnak az AI-nak – ugyanannál az Amazonnál, ahonnan nemrégiben négy hónap leforgása alatt 30 ezer munkavállalót rúgtak ki a mesterséges intelligenciára hivatkozva), ebben az esetben nem valamilyen őrületes fejlesztésre költöttek ennyi pénzt, hanem véletlenül.

Az esetről egy AI-tanácsadó számolt be az Axiosnak, amely szerint a vállalatnál elfelejtették korlátozni a munkatársak Claude-használatát – akik használták is, de hogy pontosan mire, azt nem lehet tudni. A tanácsadó szerint egyértelműen hibáról volt szó: elfelejtették korlátozni a felhasználható tokenek számát, így nagyon valószínű, hogy a Claude sok olyan feladatot kapott, amihez valójában felesleges lett volna a használata.

Felesleges feladatok

Ez elég gyakori: egy neve elhallgatását kérő műszaki igazgató szerint a cégénél a munkatársak még azt is az általuk használt AI-tól kérdezték meg, hogy milyen idő lesz, Sophia Velastegui, a Microsoft egykori AI-szakértője szerint pedig általában jellemző, hogy a dolgozók azokat a feladatokat bízzák a mesterséges intelligenciára, amikhez nincs kedvük, vagy amiket unnak.

Ezekben az esetekben a költségek hamar elszabadulhatnak (ha nem is annyira, mint az ismeretlen cég félmilliárdos számlájánál), az eredmények pedig nem igazolják a mesterséges intelligenciára fordított költségeket, ez pedig egyre több cégnek tűnik fel: nemrégiben az Uber igazgatóhelyettese nyilatkozta azt, hogy az AI ész nélküli használata nem hoz semmilyen kézzelfogható eredményt, cserébe viszont drága, korábban pedig a Microsoftnál mondták le a Claude-előfizetéseket.