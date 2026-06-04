Megállapodás van, idő alig: hogyan hozhatók haza az EU-s pénzek?

Megszületett a politikai megállapodás az Európai Bizottsággal az uniós források felszabadításáról, de ezzel a történet még korántsem ért véget. A valódi kérdés most az, hogy Magyarország képes-e az augusztus 31-i határidőig teljesíteni azokat a feltételeket és mérföldköveket, amelyek nélkül a pénzek nem hívhatók le.

Melyek azok a jogállamisági, korrupcióellenes és egyéb intézményi reformok, amelyek hiánya még mindig akadályozza a kifizetéseket? Mit jelentenek a sokat emlegetett szupermérföldkövek, és valóban ezek jelentik-e a legnagyobb kihívást? Mi történik azokkal a fejlesztésekkel és beruházásokkal, amelyeknek már rég meg kellett volna valósulniuk? Mekkora mozgástere van az új kormánynak a vállalások újratárgyalásában, és mennyire rugalmas az Európai Bizottság?

Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság szakértője a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András / Qubit

A Petrocelli legújabb adásában Léderer Andrással, a Magyar Helsinki Bizottság szakértőjével beszélgetünk az uniós források befagyasztásának jogi hátteréről és a pénzek felszabadításának feltételeiről. Szó esik a jogállamisági vitákról, a korrupcióellenes intézkedésekről, az emberi jogi feltételekről, az uniós ellenőrzések gyakorlatáról, számos konkrét példáról, valamint arról is, hogyan alakult ki az a helyzet, amelyben Magyarország ma az idővel versenyez. A beszélgetést a múlt pénteki megállapodás előtt vettük fel, de a tartalma most válik különösen aktuálissá, hiszen a politikai alku megnyitja az utat a jogi megoldások felé, és Léderer pont ezeknek a dzsungelén kalauzolja végig a hallgatókat. Megpróbáljuk megválaszolni a legfontosabb kérdést is: hogyan lehet ténylegesen hazahozni az uniós milliárdokat?

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A beszélgetést Farkas Erika ügyvéd és Szabó Attila jogász, lapunk állandó szerzője vezette. Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

Léderer András a beszélgetésben többször utal a Magyar Helsinki Bizottság rendszeres elemzésére, aminek keretében a magyar vállalásokat és kötelezettségeket vizsgálják. Ennek legfrissebb változata a Magyar Helsinki Bizottság honlapján érhető el.

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