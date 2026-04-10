A közúti balesetek után néha elemi erővel tör fel a társadalomban az azonnali megtorlás igénye

Magyaroszágon évente tízezernél is több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történik, közülük több száz halálos kimenetű. Csak 2025-ben 415 ember halt meg a közutakon. A közlekedési balesetekben érintett elkövetők nem klasszikus bűnözők, és a társadalom sem így tekint rájuk, mégis megtörténhet, hogy szabályszegésük eredménye azonos a legsúlyosabb élet elleni bűncselekmények eredményével. A balesetek a legtöbb esetben nem borzolják a társadalom igazságérzetét, akkor sem, ha azok a sofőr súlyos szabálysértésének következményei. Időről-időre azonban akad olyan közúti baleset, ami után elszabadulnak az indulatok, és a társadalom elemi erővel követel igazságtételt.

A nemrégiben történt győri, halálos kimenetelű gázolásos baleset alaposan megbolygatta az emberek igazságérzetét. A választások előtti felfokozott hangulatban a csúcskategóriás luxusautójával egy februári vasárnap reggelen a belvárosban száguldó, helyben ismert vállalkozó által okozott balesetben egy 76 éves idős nő meghalt, ketten megsérültek. A hír hallatán az emberekben megjelent az azonnali megtorlás igénye, és ennek következményei napokon belül az igazságszolgáltatáson csapódtak le. A Győri Törvényszék elnöke kénytelen volt közleményben védeni az ügyben eljáró nyomozási bírót a kommentekben, névtelen üzenetekben és kéretlen telefonhívások formájában rázúduló népharagtól.

dr. Paulusz Bogáta büntetőjogi ügyvéd a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András/Qubit

Jogi podcastsorozatunk, a Petrocelli legújabb adásában dr. Paulusz Bogáta büntetőjogi ügyvéddel annak jártunk utána, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy-egy kiemelt figyelmet kapó, tragikus kimenetelű közlekedési baleset után a társadalom igazságérzete ilyen mértékben eltér a büntetőeljárásban hozott döntések eredményétől, és hogy mit tehetnek a büntetőeljárás szereplői annak érdekében, hogy a gyászból, veszteségből és a biztonságérzet elvesztéséből fakadóan azonnal megjelenő indulatok csituljanak.

Lehet-e sajtóhírekből rekonstruálni egy közlekedési baleset részleteit?

Mikor rendelheti el a bíró a gyanúsított letartóztatását, és mikor kell szabadlábra bocsátani? Mit jelent a bűnügyi felügyelet elrendelése?

Mit lehet kezdeni a bíróságra nehezedő társadalmi nyomással? Hogyan tud belenyúlni az ügyészség az eljárásba?

Mit tehet maga az elkövető egy ilyen helyzetben?

Miért nem lehet egy jogállamban engedni az indulatoknak, és mit lehet kezdeni a társadalom megbillent igazságérzetével?

Ezekről és a büntetőeljárás egyéb izgalmas kérdéseiről beszélgettünk a szakemberrel, aki tiszta büntetőjogászi szemlélettel mondja el, miért érdeke mindannyiunknak, hogy a büntetőeljárás ne azonnal és ne a társadalmi felháborodás mentén szolgáltasson igazságot, és azt is, hogy miért nem veheti figyelembe a bíróság, ha egy Aston Martin 70 milliót ér, és zöld a színe.

Hallgasd alább: