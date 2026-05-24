Berezvai Zombor, a kirúgott GVH-vezető: Nagyon durván sérült a tisztességes verseny a NER évei alatt

A tiszta piaci verseny kérdése ma Magyarországon nemcsak gazdaságpolitikai vita, hanem a mindennapi megélhetés egyik kulcskérdése is. Az elmúlt években egyre többször merült fel, hogy a politikailag támogatott gazdasági szereplők térnyerése, az állami beavatkozások és az egyes piacok újraosztása torzította a versenyt, ami végső soron a fogyasztói árakban, a szolgáltatások minőségében és a gazdaság hatékonyságában is megmutatkozik. A magas infláció, az egyes szektorokban tapasztalható koncentráció és a NER által irányított gazdaság szerepének növekedése miatt különösen aktuális kérdés lett, hogy mit jelent ma Magyarországon a tisztességes verseny és milyen következményei vannak annak, hogy ez nagyon durván sérült az elmúlt tizenhat évben.

Berezvai Zombor, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sebtében elbocsátott vezető közgazdásza

Ezekről faggattuk a Dollárpapa podcast új adásának vendégét, Berezvai Zombort, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenyközgazdasági és Piackutatási Irodájának kirúgott vezetőjét, akit azért mentettek fel az állásából, mert a választások előtt nyilvánosan is megszólalt a magyar gazdaság szerkezetével és a NER működésével kapcsolatban. A beszélgetésben szó esik arról is, miért érezte fontosnak, hogy előálljon ezekkel a kritikákkal, és hogyan látja a tisztességes verseny szerepét egy egészséges gazdaságban.

Hogyan vált a NER gazdaságilag egyre kártékonyabbá és egyre kevésbé hatékonnyá az elmúlt 16 évben?

Miért csak egyes ágazatokat próbált felfalni a NER?

Mik voltak a piactorzulások és az állami beavatkozások gazdasági hatásai? Ezek hogyan járultak hozzá a növekedés lassulásához és az infláció elszállásához?

Milyen lépésekkel lehetne helyreállítani az egészséges versenyt Magyarországon?

