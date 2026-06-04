Újra megjelentek a húsevő paraziták Dél-Texasban hatvan év után először

Az amerikai húslégy (Cochliomyia hominivorax) Mexikón keresztül jutott el Észak-Amerika déli államába, ahol egy háromhetes borjú testében fedezték fel: ez 1966 óta az első ilyen eset – közölte az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) szerdán. Bár a húsevő parazita emberekre általában nem jelent kockázatot, a melegvérű állatok között járvány is kialakulhat miatta. Az amerikai állattenyésztők attól tartanak, hogy a parazita jelenléte megtizedeli az állatállományukat, ami komoly ellátási problémákhoz is vezethet – írja a BBC. Ráadásul az amerikai szarvasmarha-állomány több évtizedes mélyponton van, miután Washington a parazita terjedésére hivatkozva már korábban is leállította a Mexikó felől érkező szarvasmarha-importot.

Az amerikai húslégy lárvája Forrás: USDA/John Kucharski

Az amerikai húslégy nőstényei nyílt sebekbe és az állatok nyálkahártyáira rakják petéiket, ahol a lárvák kikelnek, majd az élő szövetekbe fúrják magukat és lassan elpusztítják a gazdaállatot. A texasi La Pryor városában regisztrált esetben a szarvasmarha köldökének környékén fedezték fel a parazitákat. Az USDA és a texasi hatóságok egy 20 kilométeres felderítési és karanténzónát hoznak létre a járvány megakadályozására, illetve több millió steril húslégy szabadon engedését is tervezik.

Ez az eljárás megakadályozza a parazita tovább szaporodását, ugyanis a nőstények életük során csak egyszer párosodnak, így az általuk lerakott peték megtermékenyítetlenek lesznek, és nem kelnek ki. Brooke Rollins amerikai mezőgazdasági miniszter arról biztosította az állattartókat, hogy az USDA már a helyszínen tevékenykedik. Ugyanakkor a texasi mezőgazdasági biztos, Sid Miller a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy ez nem elégséges reakció a paraziták megjelenésére, ugyanis szerinte „az USDA túl lassan lépett, és kizárólag egy részleges megoldásra támaszkodott”.

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