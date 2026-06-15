Vegyél elő egy doboz gyufát, és ess neki!

302. feladvány: Háromjegyű gyufaprímek

Helyezz át négy gyufaszálat úgy, hogy a sorokban balról jobbra olvasott háromjegyű számok és az oszlopokban fentről lefelé olvasott háromjegyű számok mind prímszámok legyenek!

Tipp Változtasd meg a közepét és a fölső két sarkot!

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