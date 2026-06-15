Vegyél elő egy doboz gyufát, és ess neki!
302. feladvány: Háromjegyű gyufaprímek
Helyezz át négy gyufaszálat úgy, hogy a sorokban balról jobbra olvasott háromjegyű számok és az oszlopokban fentről lefelé olvasott háromjegyű számok mind prímszámok legyenek!
Tipp
Változtasd meg a közepét és a fölső két sarkot!
Megoldás
Két hasonló megoldás is van:
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.
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