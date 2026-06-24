A mostani fiatal felnőttek gyorsabban öregszenek, mint a korábbi generációk

A fiatal felnőttek biológiailag idősebbek lehetnek ugyanabban az életkorban, mint a korábbi generációk voltak, írja egy, a Nature Medicine folyóiratban megjelent új tanulmány. Yin Cao, a St. Louis-i Washingtoni Egyetem Orvostudományi Karának molekuláris epidemiológusa és kutatócsoportja különböző vérmarkerek alapján mérte fel, hogy miért tűnik idősebbnek a mostani fiatal felnőttek szervezete, mint a szüleik, vagy a nagy szüleik korosztályáé ugyanennyi idős korukban. A korai biológiai öregedés tendenciája azért is aggasztó, mert a millenniumi generáció volt az első, amely nagyobb hajlamot mutatott bizonyos daganatok kialakulására, mint a szülei generációja, egy 2025-ös kutatás szerint.

Az emberi test öregedését gyakran a rákdiagnózis esélyének növekedésével hozzák összefüggésbe, ami nem véletlen. A rák kialakulásának előfeltétele ugyanis, hogy a sejtekben kritikus genetikai károsodás halmozódjon fel, ami miatt a sejtek kontrollálatlanul kezdenek el növekedni és osztódni. Ezek a genetikai hibák az öregedéssel egyre nagyobb eséllyel jönnek létre, ugyanis a szervezet az elfogyasztott ételek összetevőiből, vagy a belélegzett levegő részecskéiből is felhalmozhat DNS-károsodásokat.

A kutatók két nagy mintát vizsgáltak meg a tanulmányhoz: először az Egyesült Királyság Biobankjából származó 154 169 felnőtt vérmarkereit elemezték, majd az 1950-es évek elején születettek egészségügyi adatait összehasonlították az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején születettekével. A kutatás második részében az Egyesült Államok All of Us kutatási programjából származó, 1960-as vagy az 1990-es években született 10 262 felnőtt egészségügyi adatait is megvizsgálták. A kutatók az összehasonlításhoz a kilenc vérvételen alapuló, PhenoAge biológiai életkor-kalkulátort használták, amellyel az emberek életkori különbségeit becsülték meg.

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az 1965–1974 között az Egyesült Királyságban születettek biológiai életkora 23 százalékkal magasabb volt azokénál, akik 1950 és 1954 között születtek. A kutatók az USA-ból származó adatok alapján ennél is jelentősebb eltérést figyeltek meg: az 1990–1999 között születettek biológiai életkora 92 százalékkal haladta meg az 1965–1969-esekét, ami azt mutatja, hogy a fiatalabb generációk azonos kronológiai életkorban biológiailag idősebbnek tűnnek. Mindezek a biológiai életkori különbségek a korai daganatdiagnózis kockázatával jártak együtt: a kutatók azt találták, hogy a magasabb biológiai életkori pontszámmal rendelkező embereknél nagyobb valószínűséggel alakult ki rák 55 éves kor előtt.

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