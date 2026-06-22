Brutális El Niñót ígérnek a Csendes-óceán egyenlítői területein megfigyelt tengerszint-anomáliák

Úgy tűnik, nem túloztak a 2026-ban rekordmeleggel visszatérő El Niñót előrejelző márciusi prognózisok. A Donald Trump elnök friss rendeletében felszámolandónak ítélt megfigyelőrendszert üzemeltető amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) által június 11-én megerősített El Niñó szokatlan kísérőjelenségét figyelte meg az amerikai űrhivatal, a NASA Sentinel-6 Michael Freilich műholdja – olvasható a Phys.org portálon publikált összefoglalóban.

A műhold 2026 tavaszán a Csendes-óceán nyugati részéről keletnek tartó több száz kilométer széles, Kelvin-hullámnak nevezett melegvíz-áramlatokat észlelt. Ez a jelenség akkor következik be, amikor az egyenlítői passzátszelek legyengülnek, majd ideiglenesen megfordulva kelet helyett nyugatról fújnak. A melegebb víztömegek keleti felhalmozódása ilyenkor a mélyebb rétegeket is felmelegíti, ezzel elnyomva az amerikai kontinens csendes-óceáni partjainál lévő vizeket hűtő feláramlást. (Ismert, hogy amikor az óceán felmelegszik, a víz térfogata növekszik, ami tengerszint-emelkedésként mérhetővé válik, a vízszint magassága így az óceán hőmérsékletének mérhető mutatója egyben.)

A felszín alatti hőfelhalmozódást rögzítő műholdas magasságmérés azt jelzi, hogy mennyi hő tárolódik a felszín alatt. Ez azért érdekes, mert ugyan egy sekély meleg rétegnek nincs nagy hatása az éghajlatra és az időjárásra, de egy nagy kiterjedésű felszín alatti hőtároló rétegnek annál inkább. Márpedig a Sentinel-6 adatait elemző kutatók szerint a nyugati Csendes-óceánban a mérés idején uralkodó körülmények hasonlóak voltak az 1997-ben ugyanebben az időszakban mértekhez, márpedig abban az évben kivételesen erős volt az El Niño.

A Csendes-óceán középső és keleti részén 2026. június 8-án megfigyelt tengerszint-anomáliák: piros árnyalatai az átlagosnál magasabb, a fehér az átlagos, a kék pedig az alacsonyabb tengerszintet jelzik Fotó: NASA Earth Observatory/ Lauren Dauphin

Ráadásul a mérések alapján úgy tűnik, hogy a korábbiaknál jóval több Kelvin-hullám tart a Csendes-óceánon keleti irányba, ami azt jelenti, hogy az El Niño továbbra is erősödik. Hogy eléri-e az 1997-es szintet, az az elkövetkező hetek óceáni aktivitásától függ.

Korábban megírtuk, hogy miután tavaly másodpercenként 12 hirosimai atombomba energiájának megfelelő hőt nyeltek el az óceánok, három rekordmeleg év után, 2026 elején kiderült, hogy elkerülhetetlen a 1,5 fokos klímacél túllépése.