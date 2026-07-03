Év végéig már nincs jegy a Bayeux-i kárpitra, pedig még egy centit sem lehet látni belőle

Még sehol a műtárgy, de már több tízezer ember próbált jegyhez jutni a Bayeux-i kárpit szeptemberi, a londoni British Museumban rendezendő kiállítására.

A 70 méter hosszú, 11 századi falikárpitot tíz hónapon át állítják ki Londonban – ez lesz az első alkalom, hogy a falikárpitot brit földön mutatják be. Az 1066-os normann inváziót és a hastingsi csatát ábrázoló szőttes 2027 júliusáig lesz látható a British Museum Sainsbury galériájában. A hímzés a normandiai Bayeux Múzeumban zajló felújítás idejére hagyja el őrzési helyét, és szállítása rendkívül bonyolult műtárgyvédelmi, logisztikai problémákkal jár.

A Bayeux-i kárpit a neki most még helyet adó franciaországi múzeumban Fotó: LOU BENOIST/AFP

Több mint 65 ezren csatlakoztak az online várólistához szerdán, amikor megnyílt az első jegyértékesítési szakasz. Azt Art Newspaper híradása szerint a Franciaországból kivételes alkalommal kölcsönkapott, rendkívül sérülékeny középkori falikárpit megtekintésére szóló jegyek 2026 végéig már el is fogytak.

A British Museum igazgatója, Nicholas Cullinan a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy a falikárpit Egyesült Királyságba érkezése „hihetetlen esemény”. Mint mondta, vízszintesen, kiterítve fogják bemutatni, ami a műtárgy megőrzése szempontjából a legjobb megoldás. Ez lesz az első alkalom évszázadok óta, hogy a falikárpitot teljes hosszát egyben lehet majd látni. A tárgyat a következő hetekben a Csatorna-alagúton (Eurotunnel) keresztül szállítják az Egyesült Királyságba, ahol egy kifejezetten erre a célra készített üvegvitrinben állítják ki.

Fotó: LOU BENOIST/AFP

Egyedi, 1,6 tonnás, klímaszabályozott szállító konténert készítettek a műtárgy számára, a falikárpit egy belső konténerben „lebeg” majd, amelyet egy fémkereten belül, tizenkét lengéscsillapító tart a helyén. Két próbaszállítást is végeztek annak felmérésére, milyen mértékű rezgés éri majd a tárgyat az út során. A műalkotás várhatóan egy teljesen különvonaton utazik majd, amelyen a restaurátorokon és a biztonsági őrökön kívül senki más nem tartózkodhat. A La Manche csatorna mindkét oldalán rendőri kíséret biztosítja a szállítást.

A British Museumot évente több mint hatmillióan keresik fel. Történetének legsikeresebb kiállítása az 1972-es Tutankhamon kincsei című tárlat volt, amely 1,69 millió látogatót vonzott.

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