Év végéig már nincs jegy a Bayeux-i kárpitra, pedig még egy centit sem lehet látni belőle
Még sehol a műtárgy, de már több tízezer ember próbált jegyhez jutni a Bayeux-i kárpit szeptemberi, a londoni British Museumban rendezendő kiállítására.
A 70 méter hosszú, 11 századi falikárpitot tíz hónapon át állítják ki Londonban – ez lesz az első alkalom, hogy a falikárpitot brit földön mutatják be. Az 1066-os normann inváziót és a hastingsi csatát ábrázoló szőttes 2027 júliusáig lesz látható a British Museum Sainsbury galériájában. A hímzés a normandiai Bayeux Múzeumban zajló felújítás idejére hagyja el őrzési helyét, és szállítása rendkívül bonyolult műtárgyvédelmi, logisztikai problémákkal jár.
Több mint 65 ezren csatlakoztak az online várólistához szerdán, amikor megnyílt az első jegyértékesítési szakasz. Azt Art Newspaper híradása szerint a Franciaországból kivételes alkalommal kölcsönkapott, rendkívül sérülékeny középkori falikárpit megtekintésére szóló jegyek 2026 végéig már el is fogytak.
A British Museum igazgatója, Nicholas Cullinan a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy a falikárpit Egyesült Királyságba érkezése „hihetetlen esemény”. Mint mondta, vízszintesen, kiterítve fogják bemutatni, ami a műtárgy megőrzése szempontjából a legjobb megoldás. Ez lesz az első alkalom évszázadok óta, hogy a falikárpitot teljes hosszát egyben lehet majd látni. A tárgyat a következő hetekben a Csatorna-alagúton (Eurotunnel) keresztül szállítják az Egyesült Királyságba, ahol egy kifejezetten erre a célra készített üvegvitrinben állítják ki.
Egyedi, 1,6 tonnás, klímaszabályozott szállító konténert készítettek a műtárgy számára, a falikárpit egy belső konténerben „lebeg” majd, amelyet egy fémkereten belül, tizenkét lengéscsillapító tart a helyén. Két próbaszállítást is végeztek annak felmérésére, milyen mértékű rezgés éri majd a tárgyat az út során. A műalkotás várhatóan egy teljesen különvonaton utazik majd, amelyen a restaurátorokon és a biztonsági őrökön kívül senki más nem tartózkodhat. A La Manche csatorna mindkét oldalán rendőri kíséret biztosítja a szállítást.
A British Museumot évente több mint hatmillióan keresik fel. Történetének legsikeresebb kiállítása az 1972-es Tutankhamon kincsei című tárlat volt, amely 1,69 millió látogatót vonzott.
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