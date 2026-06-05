A Bayeux-i kárpit egy speciális konténerben lebegve utazik majd Franciaországból a British Museum kiállítására

A hetven méteres Bayeux-i kárpitot júliusban az Egyesült Királyságba szállítják, ahol a British Museum kiállításán lesz látható. Hosszú idáig állt éles viták kereszttüzében a kérdés, hogy a rendkívül sérülékeny textília egyáltalán biztonságosan szállítható-e, de a Francia Kulturális Minisztérium most bemutatott jelentése igyekszik mindenkit megnyugtatni, hogy a műtárgyat nem fenyegeti komoly veszély – írja a Le Monde-ra hivatkozva az ArtNews.

A kárpit egy részlete Fotó: Bridgeman Images via AFP

A 11. századból származó alkotás Hódító Vilmos győzelmét ábrázolja az Hastingsi csata során 1066-ban. Egy 2021-es állapotfelmérés kimutatta, hogy a műtárgyon – amely technikailag nem falikárpit, hanem hímzés – 24 ezer folt, 16 445 gyűrődés, közel 10 ezer sérült terület és mintegy 30 szakadás található, apró repedések pedig szinte mindenütt vannak rajta. Ezek után az a szállítás ellen tiltakozó petíció, amelyet a Tribune de l’Art online művészeti lap által indított, közel 80 ezer aláírót mozgósított.

Fotó: Bridgeman Images via AFP

A Francia Kulturális Minisztérium örökségvédelmi és építészeti főigazgatóságának embere most azonban kijelentette „semmit sem bíztak a véletlenre”. Az érzékeny anyagra a legnagyobb veszélyt a rezgések jelentik: a minisztérium közlése szerint azonban a várható vibrációk mértékét 96 százalékkal sikerült csökkenteni, így a falikárpitot érő rezgések nem lesznek nagyobbak, mint amekkorák egy múzeumi posztamensen álló szobrot érnek, amikor látogatók sétálnak el mellette.

A kárpit a jelenlegi őrzési helyén, Bayeux-ban Fotó: LOU BENOIST/AFP

A szállítás költségeit a brit kormány fedezi, amely mintegy 1,2 millió fontot különített el erre a célra. A biztosítás költségeit és a pontos útvonalat biztonsági okokból nem hozák nyilvánosságra. A Le Monde számításai szerint a jegyértékesítésből mintegy 9 millió fontnyi bevétel származhat.

A szakértők egy egyedi, 1,6 tonnás, klímaszabályozott szállítóládát készítettek a műtárgy számára. A falikárpit egy belső konténerben „lebeg” majd, amelyet egy fémkereten belül, tizenkét lengéscsillapító tart a helyén.

A konténer próbaútja áprilisban Fotó: LOU BENOIST/AFP

A konténer készítői két próbautat is lebonyolítottak egy azonos méretű és tömegű másolattal, a szakemberek minden úthibát, kátyút és rázkódást rögzítettek az útvonalon. Még egy főpróbát terveznek júliusra, néhány nappal az éles szállítás előtt. A műtárgyat megérkezése után 16 restaurátor több héten át vizsgálja majd, mielőtt kiállítják.

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