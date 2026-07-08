Modern kriminalisztikai módszerekkel oldottak meg egy 1985-ös gyilkossági ügyet

A modern igazságügyi szakértői vizsgálatok segítségével több mint negyven év után sikerült áttörést elérni egy ohiói gyilkossági ügyben: a hatóságok őrizetbe vettek egy gyanúsítottat az 1985-ben meggyilkolt utazó ügynök, John Warren ügyében. A georgiai Daltonból származó Warren 1985. október 16-án üzleti úton tartózkodott egy middletowni Holiday Inn szállodában, ahol másnap holtan találták a szobájában. A nyomozók szerint megfojtották és brutálisan bántalmazták, mielőtt ellopták volna 1985-ös Oldsmobile személyautóját és több személyes tárgyát.

A gyilkosságot követő napokban a rendőrség Warren több személyes holmiját, valamint más, a nyomozás szempontjából fontos tárgyakat talált meg egy georgiai Cracker Barrel étterem mögött, míg az ellopott autót később a floridai Redington Beachen hagyták hátra. Bár a bizonyítékok már akkor a hatóságok rendelkezésére álltak, az ügy évtizedekre megoldatlan maradt. A nyomozást 2019-ben nyitották meg újra, amikor a szállodai szobából, az autóból és a georgiai helyszínről származó bizonyítékokat korszerű igazságügyi laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá.

Az elemzések alapján sikerült azonosítani az ohiói Columbusban élő, 62 éves Randy McAllistert és egy időközben elhunyt feltételezett társát, ám a laboreredmények után is közel hét évig folyt a nyomozás, mire elegendő bizonyíték gyűlt össze a vádemeléshez. A hatóságok ugyanakkor egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen forenzikus módszer (DNS-vizsgálat, ujjlenyomat-elemzés vagy más modern technológia) vezetett a gyanúsítottak azonosításához.

A Warren megyei esküdtszék június végén emelt vádat McAllister ellen emberölés és minősített emberölés miatt, a férfit pedig július 1-jén őrizetbe vették. A vádlott a bíróság előtt ártatlannak vallotta magát, a bíró ugyanakkor 500 ezer dollárban állapította meg az óvadék összegét, figyelembe véve korábbi, súlyos rablásért és súlyos testi sértésért kiszabott elítéléseit. Amennyiben bűnösnek találják minősített emberölésben, életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat. Az ügyészség szerint a vádemelés egy kitartó, éveken át tartó nyomozás eredménye, amelynek sikere a korszerű forenzikus vizsgálati módszereknek köszönhető.