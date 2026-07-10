Célba ért a Hosszú Menetelés–10B, Kína első újrafelhasználható rakétája sikeresen landolt

A kínai állami média arról számolt be, hogy Kína története során először hajtott végre sikeres leszállást újrafelhasználható rakétával. A Kínai Űrtechnológiai Tudományos és Technológiai Vállalat (CASC) közlése szerint a Hosszú Menetelés–10B rakéta pénteken helyi idő szerint 12:15-kor emelkedett a magasba a dél-kínai Hajnan szigetéről. A rakéta felső fokozatáról való leválás után, mintegy hat perccel az indítás után, az első fokozat sikeresen tért vissza és landolt egy úszó platformon – ismerteti a BBC.

A Hosszú Menetelés–10B a kilövőhelyre tart Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

Ezzel jelentőset lépett előre az ország űrprogramja, és Kína a jövőben akár az Egyesült Államok kihívója is lehet az újrafelhasználható rakéták területén, ahol jelenleg Elon Musk SpaceX vállalata, valamint az Amazon-alapító Jeff Bezos Blue Origin-je játszik vezető szerepet.

A hagyományos rakéták esetében a felszállás során a fokozatok leválnak, majd megsemmisülnek, ami költségessé teszi az űreszközök felbocsátását. Az első fokozatok újrafelhasználásával azonban jelentősen csökkenthetők a költségek.

A SpaceX 2015 decemberében hajtotta végre először egy Falcon 9 rakéta első fokozatának sikeres visszatérését és leszállását Föld körüli pályáról. Ezt követte a Blue Origin New Glenn rakétájának első sikeres leszállása 2025 novemberében. A Falcon 9 jelenleg évente mintegy 150 indítást hajt végre. A Hosszú Menetelés–10B, amely legalább 16 tonna hasznos terhet képes alacsony Föld körüli pályára juttatni, teljesítményét tekintve a Falcon 9 rakétával vethető össze.

A két rendszer között fontos különbség, hogy míg a Falcon 9 önállóan száll le egy szárazföldi leszállóhelyre vagy tengeri drónhajóra, addig a Hosszú Menetelés–10B oldalán elhelyezett „kampók” egy úszó platformra kifeszített hálóba kapaszkodnak, így történik a landolás.

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