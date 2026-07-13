Az orosz kiállítás miatt Brüsszel sztornózta a Velencei Biennále támogatását

Az Európai Bizottság (EB) véglegesen visszavonta azt a 2 millió eurós támogatást, amelyet a 2025 és 2028 közötti hároméves időszakra ítéltek oda a Velencei Biennálénak – értesült az Euronews.

Korábban megírtuk, hogy az EB már akkor kilátásba helyezte a támogatás összegének jelentős csökkentését, amikor kiderült, hogy a 2022-es ukrajnai inváziót követő két alkalommal távol maradt Oroszország újra kiállítást prezentálhat a velencei Giardiniben álló nemzeti pavilonjában a világ legismertebb és egyben leginkább trendformáló kortárs képzőművészeti eseményének számító 61. Velencei Biennálén.

A Henna Virkkunen, demokráciaügyi biztos által az X-en publikált verdikt szerint Európában a közpénzekből finanszírozott kultúrának „a demokratikus értékeket kellene előmozdítania és védelmeznie, és ezek az értékek a mai Oroszországban nem érvényesülnek”.

Az Ukrajna elleni teljes körű invázió előtt állandó kiállítónak számító Oroszország a legutóbbi két képzőművészeti biennálén nem volt jelen.

A velencei Giardini di Biennale orosz pavilonja a 61. Velencei Biennále hivatalos megnyitása előtt 2026. május 5-én Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Az idei visszatérés heves reakciókat váltott ki mind az európai vezetők, mind a művészek részéről. A Biennále központi kiállításának résztvevői közül többen Oroszország kizárását követelték: a művészek közül több tucatnyian írtak alá egy nyílt levelet, amely azt követeli, hogy a rendezvény zárja ki Putyin Oroszországát, valamint Izraelt és az Egyesült Államokat is, amelyeket az aláírók „háborús bűnöket elkövető rezsimeknek” neveznek.

A FEMEN és Pussy Riot akciója (középen az ukrán aktivista Irina Sevcsenkó) az orosz nemzeti pavilon előtt a 61. Velencei Biennále nyitónapján 2026. május 6-án Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Ukrajnának egyébként nincs önálló pavilonja a Giardiniben, az ukrán kiállítás változó helyszíneken valósul meg. Ukrajna idén a Security Guarantees című kiállítással vesz részt a november elejéig megtekinthető nemzetközi képzőművészeti seregszemlén.