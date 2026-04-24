Az EU kevesebb pénzt ad az idei Velencei Biennálénak, ha ott Oroszország is kiállíthat

Az Európai Unió csökkenti az idei, 61. Velencei Biennále finanszírozását, ha a 2022-es ukrajnai invázió óta idén először az orosz pavilon is kiállítást prezentálhat – írja az ArtNews. A világ legismertebb és egyben leginkább trendformáló kortárs képzőművészeti eseményén, a velencei Giardiniben nemzeti pavilonokban mutatkoznak be az egyes országok. Az Ukrajna elleni teljes körű invázió előtt Oroszország is rendszeresen mutatott be kiállításokat az ország pavilonjában, a legutóbbi két biennálén, 2022-ben és -24-ben azonban nem volt jelen. A most visszatérő orosz pavilon heves, negatív reakciókat váltott ki mind az európai vezetők, mind a művészek részéről.

A Biennále központi kiállításának résztvevői közül is többen Oroszország kizárását követelték: a művészek közül több tucatnyian írtak alá egy nyílt levelet, amely azt követeli, hogy a rendezvény zárja ki Putyin Oroszországát, valamint Izraelt és az Egyesült Államokat is, amelyeket az aláírók „háborús bűnöket elkövető rezsimeknek” neveznek.

A Biennále kitart amellett, hogy nem zárhat ki országokat, mert az eseményen minden olyan állam részt vehet, amelyet Olaszország nemzetként elismer.

Ukrajnának egyébként nincs önálló pavilonja a Giardiniben, az ukrán kiállítás változó helyszíneken valósul meg. Ukrajna idén a Security Guarantees című kiállítással vesz részt az eseményen.

Az Európai Unió a hírek szerint minden kiadás alkalmával 2 millió euróval járul hozzá a Velencei Biennále megrendezéséhez. „Miközben Oroszország múzeumokat bombáz, templomokat rombol le, és megpróbálja eltörölni az ukrán kultúrát, nem szabadna lehetővé tenni számára, hogy a sajátját bemutassa” – mondta a héten Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője. „Oroszország visszatérése a Velencei Biennáléra morálisan helytelen, és az EU-nak szándékában áll csökkenteni a támogatását.”

Ukrajna szintén Oroszország kizárását szorgalmazza, valamint öt, az orosz pavilonhoz köthető személy ellen szankciókat is bevezetett és azt követeli, ne kapjanak beutazási vízumot. Finnország és Lettország képviselői jelezték, nem vesznek részt a Biennále megnyitóján, ha ott Oroszország is kiállíthat.

Az idei Velencei Biennále május 6-án nyílik és november 22-ig látogatható.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: