A Trump-kormányzat egy szó átértelmezésével lebontaná a veszélyeztetett fajok védelmének jogi hátterét

Az Egyesült Államok Belügyi és Kereskedelmi Minisztériuma hatályon kívül helyezi a „károsítás” (harm) fogalmának jelenlegi definícióját a veszélyeztetett fajokról szóló törvényben (Endangered Species Act, ESA). Eddig a „károsítás” fogalma magában foglalta a „jelentős élőhely-módosítást vagy -leromlást, amely ténylegesen elpusztítja a vadon élő állatokat, vagy sérülést okoz azáltal, hogy akadályozza alapvető viselkedési mintáikat, beleértve a szaporodást, a táplálkozást vagy a menedékhasználatot” - ismerteti az IFLScience.

Az új meghatározás szerint azonban a „károsítás” fogalma nem vonatkozna az élőhelypusztításra, még akkor sem, ha állatok sérülését vagy elpusztulását okozza. Ehelyett elsősorban azok a közvetlen cselekmények tartoznának ide, amelyek elpusztítják vagy károsítják a veszélyeztetettként nyilvántartott állatokat, növényeket.

A kifejezés korábban is jogviták tárgya volt, 1995-ben a fakitermelő és erdőgazdálkodási érdekcsoportok azzal érveltek, hogy a „károsítás” fogalma nem terjedhet ki az élőhelyek pusztítására. A Legfelsőbb Bíróság azonban akkor elutasította ezt az álláspontot, és kimondta, hogy egy faj élőhelyének elpusztítása is károsításnak minősül. Most azonban változhat a megítélés, az úgynevezett Veszélyeztetett Fajok Bizottsága (Endangered Species Committee) márciusban például megszavazta, hogy a Mexikói-öbölben zajló olaj- és gázfúrásokat mentesítsék a szóban forgó törvény hatálya alól.

Ez az új lépés azonban még szélesebb körű következményekkel jár. A Trump-kormányzat szerint az ESA eredeti meghatározása „téves megközelítésen alapult”, az új értelmezés pedig a „józan észen" alapszik, és „azt az elszámoltathatóságot valósítja meg, amelyre az amerikai választók felhatalmazást adtak”.

A környezetvédő szervezetek viszont úgy vélik, hogy a fogalom átértelmezése cinikus kísérlet arra, hogy még több természetes élőhelyet nyissanak meg a fakitermelés, a bányászat, az olaj- és gázkitermelés, valamint egyéb gazdasági hasznosítás előtt.

Tara Zuardo, a Center for Biological Diversity képviselője közleményében úgy fogalmazott: „Az élőhelypusztulás a veszélyeztetett fajokat fenyegető legnagyobb veszély, és Trump döntése, hogy eltörli a károsítás fogalmának eddigi meghatározását, halálos ítélet Amerika vadon élő állatvilága számára.”

Az 1973-ban elfogadott törvény eddig a veszélyeztetettnek vagy fenyegetettnek minősített fajok 99 százalékának kihalását meg tudta akadályozni. A változtatások azonban jelentősen gyengítik majd a sérülékeny fajok védelmének törvényi hátterét.

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