Narancsszínű ajkú, eddig ismeretlen majomfajt fedeztek fel a kongói esőerdőben

Új majomfajra bukkantak kutatók a Kongói Demokratikus Köztársaság (DRC) esőerdőinek mélyén, ami narancssárgás ajkaival és jellegzetes hangadásaival kelt feltűnést – írta meg szerdán a LiveScience.

Az elterjedési területe után Colobus congoensis-nek elnevezett faj mindössze az ötödik újonnan azonosított afrikai majomfaj, amit az elmúlt 75 évben fedeztek fel. A fajt először 2008-ban örökítették meg a Lomami Nemzeti Parkban, de akkor a növényzet részben eltakarta.

Ezután 2018-ban lefotóztak egy hasonló állatot, ami arra késztette Junior Amboko-t, a PLoS One-ban szerdán közölt tanulmány egyik társszerzőjét, hogy a titokzatos majomfaj nyomába eredjen. A Florida Atlantic Egyetem kutatója a park körül elhelyezkedő falvakban élő embereknek mutatta meg a majom képét, akik fel is ismerték a helyileg a „likweli”-nek nevezett állatot, de nem tudtak róla sokat.

A kutatók 2018 és 2022 között 114-szer észlelték az állatot egy 1700 négyzetkilométeres területen, ami a Lomami és Lualaba folyók között helyezkedik el. A fényes fekete bundájú majmokat egyedül, vagy maximum 20 egyedet számláló csoportokban figyelték meg.

Két Colobus congoensis majom Fotó: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Az állatok szája és orra körül feltűnő, krémszínű folt húzódik, ami Kate Detwiler, a Florida Atlantic Egyetem antropológusa szerint egyedi ismertetőjegyük. Emellett egyedi hangadásaik is megkülönböztetik őket a többi kolobuszmajomtól: mély, hangos ordításokat hallatnak, amiket jellegzetes röfögő hangok szakítanak meg.

A majmoktól vett mintákból a kutatók megszekvenálták mitokondriális genomjuk egy régióját, ami megerősítette, hogy a kolobuszmajmokhoz tartoznak, és lehetővé tette rendszertani helyük rekonstruálását.

„Ez a felfedezés ismét rámutat arra, hogy a Kongó-medence középső részének biodiverzitásából mennyire sok vár még dokumentálásra” – mondta a Reuters szerint John Hart, a Lukuru Vadvédelmi Kutatóalapítvány természetvédelmi kutatója.