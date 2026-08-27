Először végeztek sikeres agyműtétet mesterséges intelligencia segítségével

A világon először végeztek sikeres, mesterséges intelligencia által támogatott agydaganat-eltávolítást londoni idegsebészek, amivel sikerült megmenteni egy 48 éves férfi látását – közölték csütörtökön a brit egészségügyi hatóságok. A beavatkozásra még májusban került sor a National Hospital for Neurology and Neurosurgery (NHNN) nevű kórházban, de a részleteket a beteg, Rhys Hibbert felépüléséig titokban tartották. A bedfordshire-i férfinál 2024-ben diagnosztizáltak egy 11 milliméteres daganatot az agyalapi mirigyen, majd kezdetben műtét nélkül kezelték, ám állapota romlott, súlyos hormonzavar és látásproblémák léptek fel nála, és műtét nélkül a megvakulás fenyegette.

A University College London (UCL) AI-rendszere a beavatkozás alatt valós időben elemezte a kamerakép felvételét, és színkódolással jelölte meg a kritikus anatómiai részleteket (idegeket, ereket), amelyeket a sebészeknek el kell kerülniük. Az agyalapi mirigy, az erek és a látást vezérlő idegek szorosan egymás mellett helyezkednek el, így az egészségügyi szakemberek szerint már egyetlen milliméternyi eltérés is végzetes lehet – vaksághoz, sztrókhoz vagy akár halálhoz is vezethet.

Hani Marcus idegsebész (balra) és Rhys Hibbert, a páciens (jobbra) Forrás: Univesity College London

A sebészcsapat végig teljes kontrollt gyakorolt a műtét felett, az AI csak támogató szerepet játszott. A kórház korábban kutatási eszközként már használta a technológiát, de ez volt az első alkalom, hogy élesben is bevetették a betegellátásban. Sophia Bano, a UCL robotikai és AI-kutatója, a rendszer technikai vezetője a Guardiannek elmondta: a szoftver több száz műtéti videóból tanult, vagyis annyiféle esettel találkozott, amennyit egy sebész csak sok év alatt látna, és az anatómiai, műszer- és szövetfelismerést végzi valós időben.

Hibbert a műtét után egy héten belül szemüveg és bot nélkül, önállóan tudott járni, azóta visszatért munkájába ügyfélszolgálati vezetőként – saját leírása szerint olyan, mintha 360 fokos panorámalátása lenne. A beteg maga is jelképesnek nevezte, hogy éppen az 1859-ben alapított NHNN, a világ első önálló idegsebészeti kórháza hajtotta végre a világ első AI-asszisztált idegsebészeti beavatkozását. A műtétet finanszírozó, az egészségügyi minisztérium alá tartozó kutatóintézet (NIHR) innovációs igazgatója, Mike Lewis szerint az úttörő beavatkozás jól mutatja, mekkora potenciál rejlik a fejlett mesterséges intelligenciában a sebészek támogatása és a betegellátás javítása terén.