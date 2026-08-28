A rohamosan terjedő ebolajárvány újabb két egészségügyi körzetet ért el Kongóban

A történelem eddigi leggyorsabban terjedő ebolajárványa a legfrissebb kormányzati adatok szerint további két egészségügyi körzetet ért el a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, amivel összesen 60-ra emelkedett az érintett körzetek száma – írja a Medical Xpress. Az újonnan érintettként regisztrált két terület Biena és Manguredjipa, Kongó Észak-Kivu tartományában található, ahol a megkésett egészségügyi intézkedések miatt a halálozás aránya a 48 százalékot is elérte. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idén májusban hirdetett ki nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet a járványt okozó Bundibugyo-ebolavírus (BDBV) miatt, ami az eddigi adatok alapján 2 786 ember életét követelte, és az igazoltan fertőzött esetek száma 5 794-re nőtt.

A WHO szerint az idei ebolajárvány szinte teljesen ellenőrizhetetlen és várhatóan meghaladja a legutóbbi 2014-2016-os nyugat-afrikai ebolajárvány mértékét is, ami több mint 11 ezer halálesetet okozott elsősorban Guineában, Libériában és Sierra Leonéban. Ugyanakkor nemcsak az egészségügyi infrastruktúra hiányosságai hátráltatják a kormány és az egészségügyi szervezetek munkáját a térségben, hanem a lekorlátozott tartományokban kitört lázadások is visszavetik a biztonsági intézkedések hatékonyságát. A járvány kitörésekor a hatóságok korlátozták a nyilvános összejöveteleket, lezárták a reptereket és társadalmi távolságtartásra kötelezték a lakosságot, amely intézkedéseket lázadások zavartak meg elsősorban Ituri tartományban. A kongói kormány adatai szerint a regisztrált esetek többsége is Ituriban összpontosul, ahol az eddig ismert összes eset 83 százaléka akkumulálódik.

A kormány egészségügyi és higiéniai felszerelések telepítését rendelte el az ezekkel eddig nem rendelkező helyszíneken, és érdekvédelmi csoportok létrehozását is sürgeti, hogy a közbizalom növelésével gördülékenyebbé tegye a védekezést. A kormányzati intézkedések mellett Kongóban csütörtökön megkezdődött az egészségügyben és a járvány frontvonalában dolgozók Ervebo vakcinával történő beoltása: és a kongói állami hírügynökség szerint több mint 50 000 adag Ervebo vakcina érkezett az országba. Eközben továbbra is zajlanak a klinikai vizsgálatok a hatékony oltóanyag kifejlesztésére.