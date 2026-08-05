Soha nem látott mértékű járványt okoz a Bundibugyo-ebolavírus, ami ellen megkezdődött a Moderna mRNS-vakcinájának tesztelése

Megkezdte a jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaságban rendkívül súlyos járványt okozó Bundibugyo-ebolavírus (BDBV) elleni kísérleti mRNS-vakcinájának klinikai vizsgálatát a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat, amivel a héten már be is oltották az első önkénteseket.

A cég kedden közölte, hogy a kanadai egészségügyi minisztérium (Health Canada) engedélyezte az mRNA-1469 nevű kísérleti vakcina első fázisú klinikai vizsgálatát, ami így meg is kezdődhetett. A vizsgálatban 80 egészséges felnőtt önkéntesen vizsgálják majd a vakcina biztonságosságát, tolerálhatóságát és azt, hogy milyen immunválaszt indukál. A Moderna a nemzetközi járványügyi felkészülést támogató CEPI szervezettel működik együtt, ami legfeljebb 50 millió dollárral támogatja a preklinikai tesztelést és az első fázisú klinikai vizsgálat lefolytatását.

„Az első önkéntesek mRNA-1469-cel történő beoltása fontos mérföldkövet jelent a Bundibugyo ebolavírus elleni vakcina kifejlesztésében, ami ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina” – mondta Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója. Ha az mRNA-1469 első fázisú klinikai vizsgálatának eredményei bíztatóak, a cég gyorsan meg tudja kezdeni a gyártás felskálázását és a jelentősen nagyobb, második és harmadik fázisú klinikai vizsgálatok lebonyolítását.

A Qubiten július közepén írtunk arról, hogy Bundibugyo-vírus által okozott járvány példátlan mértékben terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint július 30-áig 3605 esetet regisztráltak. A járvány 11 hét alatt több mint 1500 halálesetet okozott, és ez a valaha észlelt legnagyobb ebolajárvány az országban. A halálos áldozatok száma időarányos összevetésben többszöröse a 2014-es nyugat-afrikai ebolajárvány során látottnak, ami akkor jelentős figyelmet kapott a nyugati sajtóban.

Jelentős előrelépést jelent ezen halálos járvány elleni küzdelemben, hogy a Moderna vakcinajelöltjét sikerült ilyen gyorsan eljuttatni az első fázisú klinikai vizsgálatig – mondta Richard Hatchett, a CEPI vezérigazgatója, aki szerint minden klinikai vizsgálat alatt álló vakcinajelölt újabb esélyt ad arra, hogy biztonságos és hatásos vakcinát juttathassunk el azokhoz, akiknek minél hamarabb szükségük van rá.

A vakcina ugyanazt az mRNS-vakcinaplatformot használja, mint a cég által a covidjárvány során sikerrel kifejlesztett és gyártott Spikevax oltás, ami a Pfizer-BioNTech mRNS-vakcinájával együtt az egyik legjobb védelmet adta a covidot okozó SARS-CoV-2 vírus ellen. A Bundibugyo-vírus elleni vakcinafejlesztés emellett a cég filovírusok terén összegyűjtött tapasztalataira is épít, amik közé az ebolavírusok is tartoznak.