A raktárürítés vége: így pénzeli a Nyugat Ukrajna hadiiparát

2026 nyarára csendben, de visszafordíthatatlanul elmozdult Ukrajna Nyugatról érkező támogatásának súlypontja. Az első háborús évek logikája kifulladt: a partnerek kiürítették raktáraikat, és átadták, amijük volt. Mostanra elfogytak a készletek, az európai hadiipar nem győzi a termelést, az Egyesült Államok pedig fokozatosan kihátrál a közvetlen finanszírozásból. Helyébe két megoldás lépett, és a kettő kiegészíti egymást. Az egyikben a szövetségesek pénze folyik egyenesen az ukrán gyártósorok irányába, ezt kezdte el 2024-ben az úgynevezett dán modell. A másikban az ukrán haditechnika költözik nyugatra: közös vállalatok alakulnak, licenc alapján gyártanak, orosz csapásoktól védett telephelyen.

A tehermegosztás átrendeződését jól érzékeltetik az elköltött pénzösszegek. A NATO összesítése szerint 2024-ben a szövetségesek több mint 50 milliárd eurót adtak, és ennek közel 60 százaléka érkezett az európai tagállamoktól és Kanadától. Egy évvel később az arány már sokkal meredekebb: Ukrajna több mint 45 milliárd dollárnyi biztonsági támogatáshoz t jutott, ebből az amerikai rész meghaladta a 10 milliárdot, nagyjából 35 milliárd viszont, a támogatás mintegy háromnegyede európai partnerektől, Kanadától, Ausztráliától és más országoktól érkezett. A 2026-ra és 2027-re szóló, összesen 140 milliárd eurós NATO-vállalás mögött pedig már a 31 európai szövetséges és Kanada áll, az Egyesült Államok viszont nem járul hozzá.

A 2026-os nyár ráadásul fordulópont volt. Júniusban megindultak az uniós hitel kifizetései, július elején Kijev megnyitotta a fegyverexportot, a NATO ankarai csúcsán pedig 70 milliárd eurós vállalás született. Ugyanakkor kiderült az is, hogy a legfontosabb amerikai csatorna, a PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, azaz Ukrajna rangsorolt igénylistája) nem hozza a tervezett ütemet.

Miért nem elég adományozni?

A hagyományos adományozás három korlátba ütközött. Először is elfogytak a készletek. Az európai országok a saját arzenáljukból már az első években átadták a segítség jelentős részét, a gyáraiknak viszont időre volt szükségük a felfutáshoz. Másodszor lassú és nehézkes a folyamat: az idegen fegyverrendszereket hosszan kell betanulni, az alkatrészellátás pedig akadozhat. Harmadszor fogy a politikai akarat. A finanszírozás újra és újra ugyanabba az akadályba ütközik: a kiszámítható hosszú távú terv hiányába és a csökkenő mértékű elkötelezettségbe. Beszédes, hogy míg a 2024-es washingtoni NATO-csúcs még konkrét, évi legalább 40 milliárd eurós vállalást tett Ukrajna támogatására, a 2025-ös hágai nyilatkozat már semmilyen számszerű vállalást nem tartalmazott. Ugyanerre az időszakra a Bruegel európai gazdasági think tank tavaly márciusi elemzése azt is kimondta, hogy Európa a legköltséghatékonyabb fegyvergyártóját hagyja kihasználatlanul: nem az ukrán gyártósorok hiányoznak, hanem a megrendelés, mert ugyanannyi euróból Ukrajnában lényegesen több fegyvert lehet vásárolni, mint a nyugat-európai üzemekben, a kontinens országai mégis inkább a drágább hazai kapacitást bővítik.

Eközben az ukrán hadiipar látványosan megerősödött. A gyártókapacitás 2025-re elérte a 35 milliárd dollárt, a 2026-ra vonatkozó becslések pedig 50 és 55 milliárd dollár között szórnak. A kihasználtság viszont változatlanul gyenge: 2026-ban a mintegy 50 milliárdos kapacitással szemben a tényleges megrendelés csak nagyjából 15 milliárd dollár, vagyis a kapacitás több mint kétharmada kihasználatlan. A szűk keresztmetszet tehát nem a gyártás, hanem a pénz. Pontosan ezt a szakadékot hidalta át a fent említett dán modell.

Két modell és egy ráadás

A sajtóban sokszor összemosódik a dán, a holland és a norvég modell, ezért érdemes rendet vágni a címkék között. Kateryna Bondar elemzése, ami az amerikai állami szervezethez, a Commission on Security and Cooperation in Europe oldalán jelent meg, két jól elkülönülő logikát ír le, és mellettük egy harmadik, kiegészítő réteget (ugyanez az anyag a Carnegie Endowment közlésében is megjelent).

Az első modellben a partner pénze jut el az ukrán gyártókhoz: a fegyver Ukrajnában készül, és onnan megy egyenesen a frontra. Bondar kifejezetten hangsúlyozza, hogy a köznyelvi dán modell kifejezés mára egy egész mechanizmuscsalád gyűjtőneve, és a változatok között az az egyetlen érdemi különbség, hogy ki írja alá a szerződést az ukrán gyártóval, és ki fizeti azt. Ez tehát az igazi rendezőelv, nem pedig a népszerű, de pontatlan felosztás a G2G (angolul: government-to-government, magyarul: kormány a kormánynak) és a G2B (angolul: government-to-business, magyarul: kormány a vállalatnak) között. A második modellben fordítva működik a dolog: ukrán a technológia és a terv, nyugati a telephely és az ipari háttér. Ez a Build with Ukraine (magyarul: Építkezz Ukrajnával) program világa. A harmadik modell azokat az eszközöket fogja össze, amelyek nem az ukrán ipart pénzelik, hanem pótolják, amit az még nem tud előállítani, vagy jogi keretet adnak az együttműködésnek.

Pénz az ukrán gyártósorokra

A mechanizmust 2024-ben az ukrán és a dán kormány dolgozta ki közösen, és a lényege a munkamegosztás: Kijev összeállítja a finanszírozásra váró projektek listáját, dán szakértők pedig átvilágítják az ajánlott cégeket, felmérik a kapacitásukat, és megnézik, hogyan teljesítették korábbi szerződéseiket. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt az első lépcső mutatja meg: Dánia 50 millió eurót adott 18 Bohdana önjáró tarackra, és az eszközök két hónappal az aláírás után már a harcoló alakulatoknál voltak. A teljes kör azóta is jellemzően két-hat hónapig tart; a rendszert 2025-ben a Deloitte Denmark és az ukrán hadügyi tárca belső ellenőrzése közösen auditálta.

A léptékváltás 2025-ben jött el. Az ukrán hadügyminisztérium év végi mérlege szerint a külföldi finanszírozás az ukrán hadiiparban 6,1 milliárd dollárra ugrott a 2024-es nagyjából 600 millióról, és ebből szűk értelemben a dán modellre közel 1,8 milliárd jutott, a partnerállamok közvetlen beszerzésére pedig több mint 4,3 milliárd. Hogy ez mekkora összeg, azt egy összevetés mutatja meg: az ukrán hadügy teljes fegyverbeszerzési kerete abban az évben 10 milliárd dollára rúgott, 2024-ben pedig a partnerek még csak mintegy 400 millió dollárt költöttek ezen a csatornán. Ez a modellcsalád tehát nagyjából 60 százalékkal növelte Kijev vásárlóerejét.

Dánia továbbra is húzza a szekeret: a harmincadik, 2026. június 30-án bejelentett csomag 4,4 milliárd koronájából 1,3 milliárdot a dán modell keretében folyósítanak, a többi elsősorban nagy hatótávolságú tüzérségi lőszerre megy.

A dán megoldást elsőként Hollandia vette át, egy lényeges eltéréssel: a holland kormány közvetítő ügynökség nélkül, egyenesen az ukrán gyártókkal szerződik. Hága a lehető legrugalmasabban jár el: ha sem ukrán, sem holland gyártásból nem jut a szükséges eszközhöz, harmadik féltől vásárol, és 2026-tól évi 3 milliárd eurós támogatást vállalt. A friss csomagok jól mutatják, hogyan keveri Hollandia az eszközöket: a 2026. áprilisi Ramstein-találkozón bejelentett 248 millió euróból ukrán és holland gyártású drónok egyaránt készülnek, és ez a döntés a német példát követi, míg a júniusi csomag fele holland drónipari beszerzésre megy, másik fele a NATO PURL mechanizmusába. Hollandia egyébként a PURL első, 500 millió eurós csomagját is finanszírozta.

A harmadik változatban a DPA (angolul: Defence Procurement Agency, magyarul: Védelmi Beszerzési Ügynökség) szerződik a gyártóval saját, bevett katonai beszerzési eljárása szerint, az egyetlen eltérés pedig az, hogy a számlát a partnerkormány fizeti. Ukrajnának ez a legkényelmesebb megoldás, mert nem megkerüli, hanem erősíti az ukrán intézményrendszert. A modell árnyoldala viszont kézenfekvő: a változat pontosan annyira megbízható, amennyire maga a DPA.

Ukrán technológia nyugati földön

Ebben a modellben nem a pénz megy Ukrajnába, hanem az ukrán tervek és a technológia költöznek a partnerországokba, orosz csapásoktól védett telephelyre, nyugati jogi keretbe.

A közös vállalatok alapításában Németország jár az élen. A müncheni Quantum Systems és a kijevi Frontline Robotics közös cége, a Quantum Frontline Industries nyitotta meg az első európai gyártósort a program keretében, a Németországban készült Linza drónok első tételét pedig 2026 márciusának végén szállították le.

Norvégia példája mutatja a legjobban, miért félrevezető külön norvég modellről beszélni: Oslo az egész eszköztárat vegyíti. Hozzájárul a beszerzés finanszírozásához, részt vesz a PURL-csomagokban, és a közös gyártásban is az elsők között jár: a 2026 áprilisában bejelentett megállapodás nyomán közös vállalat gyárt norvég földön több ezer közepes hatótávolságú csapásmérő drónt, és az első példányokat nyárra ígérték.

Hollandia ebben a modellben is aktív: ukrán tervezésű, nagy és közepes hatótávolságú csapásmérő drónok gyártása indul holland földön, és a két ország 2026-ban kezdi meg a Baton és a K4 drónok közös gyártását. Dánia szintén az elsők között lépett: 2025. június 24-én, a NATO hágai csúcsán Rusztem Umerov ukrán és Troels Lund Poulsen dán hadügyminiszter szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy ukrán fegyvergyártás indul dán területen. Koppenhága 500 millió koronát különített el az induláshoz, és a legyártott eszközök mind az ukrán haderőhöz kerülnek. Dánia emellett egy ukrán rakéta- és drónüzemanyag-gyártót is hozzásegített a dániai letelepedéshez.

Az Egyesült Királyság a közös fejlesztésre épít. A zászlóshajó az Octopus program: a Shahed elhárító-elfogó drónt ukrán mérnökök fejlesztették ki, a tömeggyártásra pedig brit segítséggel készítették elő. Havonta több mint ezer drón gyártását célozták meg. A két fél 2025 júniusában állapodott meg arról, hogy ukrán drónokat szerelnek össze brit finanszírozásból, és a háború alatt a teljes termelést Ukrajnának adják át. A tőke fordított irányban is mozog: az ukrán Ukrspecsystems mintegy 200 milliós nagyságrendű beruházással üzemet nyitott az Egyesült Királyságban, amiről az ukrán ipar nemzetközivé válása kapcsán is beszámoltak.

A kiegészítő réteg: PURL, EPF és az uniós eszközök

A PURL, Ukrajna rangsorolt igénylistája épp fordítva működik, mint a dán modell: az európai és a kanadai szövetségesek pénze az amerikai hadiiparba megy, olyan rendszerekért, amelyeknek nincs európai alternatívájuk. A SACEUR (Supreme Allied Commander Europe, magyarul: a szövetséges erők európai főparancsnoka) hagyja jóvá az ukrán igénylistát, a szállítást pedig a NATO koordinálja, részben az NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, magyarul: NATO biztonsági segítségnyújtás és kiképzés Ukrajnának) logisztikai műveleten keresztül. A csomagok jellemzően 500 millió dollárosak.

A 2026. júliusi egyéves mérleg egyszerre lenyűgöző és nyugtalanító. A programhoz huszonkilenc ország csatlakozott, közülük 26 NATO-tagállam és három partnerország, a hozzájárulások összege elérte a 6,7 milliárd dollárt, és ebből több mint tíz fegyvercsomagot finanszíroztak. A három partnerország Ausztrália, Új-Zéland és Japán; Tokió 2026 májusában lépett be, 14,7 millió dollárral, amit kizárólag nem halálos eszközökre lehet felhasználni. Az ukrán tárca szerint a Patriot rendszerek elfogórakétáinak, például a PAC-3 típusnak nagyjából 95 százaléka ezen a csatornán érkezik, az Ifri tanulmánya viszont alacsonyabb arányokat közöl, a Patriot-rakéták 75 százalékát és az egyéb légvédelmi rakéták 90 százalékát.

A NATO 2025 decemberében arról számolt be, hogy a szövetségesek augusztus óta havi 1 milliárd dollárnyi költést vállaltak, és a program addig több mint 4 milliárd dollárt gyűjtött össze. Mark Rutte főtitkár viszont még ekkor is csak arról beszélt, hogy jó úton haladnak az éves 5 milliárd dolláros cél felé, öt hónappal a program indulása után pedig még mindig hiányzott néhány ország, köztük Olaszország és Franciaország. A tehermegosztás egyenetlensége nyílt bírálatot váltott ki: a litván külügyminiszter szerint a program nem folytatható úgy, hogy a terhet az északi és balti államok, illetve Németország és Lengyelország viselje.

A politikai fedezetet a NATO 2026. július 8-i ankarai csúcsa adta meg: a tagállamok 70 milliárd eurós katonai támogatást vállaltak az évre, és megerősítették, hogy 2027-ben is legalább ennyit szánnak Ukrajnára. A nemzetközi sajtó ezt úgy összegezte, hogy a szövetség két évre együtt 140 milliárd eurót ígért. A vállalás ugyanakkor nem jelent teljes egészében új pénzt, mert korábbi kétoldalú programokat és az uniós hitelt is magában foglalja, Kijev védelmi költségvetésében pedig így is közel 20 milliárd eurós lyuk marad. A csúcs másik fontos bejelentése, hogy Washington engedélyt adna Ukrajnának Patriot-rendszerek gyártására.

Az uniós eszközök: 90 milliárd euró úton van

Az EPF (angolul: European Peace Facility, magyarul: Európai Békekeret) már a dán modell 2024-es finanszírozásában is részt vett. A nagy pénzügyi döntés két lépcsőben született meg. A 2025. december 18-19-i csúcson Belgium jogi kockázatokra hivatkozva elvetette a reparációs hitel konstrukcióját, így a tagállamok a közös piaci hitelfelvétel mellett döntöttek, amit az OSW keserű kompromisszumnak nevezett. A jogi alapot az uniós működési szerződés 212. cikke adja, és a tagállamok fenntartották a jogot, hogy a törlesztéshez később mégis az orosz vagyont használják.

A 90 milliárd eurós csomag, hivatalos nevén az USL (Ukraine Support Loan, magyarul: Ukrajna-támogatási Hitel) 2026 nyarán megindult. Az első, 3,2 milliárd eurós makrogazdasági részletet június 25-én utalta át a Bizottság, ezt követte június 30-án 3,9 milliárd euró, július 15-én 1,1 milliárd, július 30-án pedig további 3,47 milliárd, immár védelmi célra. A csomag két pillérből áll: nagyjából 30 milliárd euró jut az állam működésére és a gazdasági ellenálló képességre, mintegy 60 milliárd pedig a védelmi iparra és a katonai képességekre. Az ankarai nyilatkozat külön üdvözli, hogy az EU több évre szóló finanszírozást ad ezen az eszközön keresztül. Július 30-án a Tanács további 8,3 milliárd eurót szabadított fel, bár a kifizetéseket újabb jogállamisági és korrupcióellenes reformlépésekhez kötötte.

Az ipari integrációt két további eszköz viszi előre. A SAFE (Security Action for Europe, magyarul: Biztonsági Fellépés Európáért) hiteleszközből csak tagállamok vehetnek fel hitelt, a közös beszerzésekben viszont Ukrajna egyenrangú félként vesz részt, és az ukrán cégek beszállítóként pályázhatnak, noha az eltérő ukrán beszerzési szabályok lassíthatják a tényleges bekapcsolódást. Ukrajna saját védelmi ipari projektjeit is benyújtotta a mechanizmusba, ezek várható értéke 5 milliárd dollár. Az EDIP-et (European Defence Industry Programme, magyarul: Európai Védelmi Ipari Program) 2025. december 8-án fogadta el a Tanács, és az 1,5 milliárd eurós keretből 300 millió jut a kifejezetten Ukrajnának szánt USI-ra (Ukraine Support Instrument, magyarul: Ukrajna-támogatási Eszköz). 2026 nyarán Kijev és Brüsszel aláírta azokat a megállapodásokat is, amelyekkel az ukrán cégek hozzáférnek az uniós védelmi kutatás-fejlesztési forrásokhoz.

Azt, hogy mi a valódi különbség fent leírt mechanizmusok között, három szempont dönti el: ki szerződik a gyártóval, hol készül a fegyver, és kinek az ipara erősödik meg.

A dán modellben a dán végrehajtó ügynökség szerződik a donorok nevében, a gyártás Ukrajnában folyik. Gyors, két-hat hónapos, auditált és olcsó, viszont az ukrán üzemeket bombázhatják.

A holland változatban közvetlenül a holland kormány szerződik, a gyártás Ukrajnában folyik. A rendsezr rugalmas, nincs közvetítő, ám a teljes adminisztráció a donorra hárul.

A német fizetési változatban az ukrán DPA szerződik, a számlát a donor állja, a gyártás Ukrajnában folyik. Ez a rednszer erősíti az ukrán intézményeket, de a DPA integritásán áll vagy bukik.

Build with Ukraine: közös vállalat vagy licencvásárló szerződik, a gyártás a partnerországban folyik. A modell biztonságos telephelyet és tudásátadást biztosít, cserébe lassú az engedélyezés és nehézkes a felfutás.

Brit közös fejlesztés: közös fejlesztés és brit licencgyártás, a termelés az Egyesült Királyságban és Ukrajnában egyaránt folyik. Olcsó tömeggyártás gyors harctéri visszajelzéssel, de a modell még gyerekcipőben jár.

PURL: a pénz az amerikai iparba megy, a gyártás az Egyesült Államokban folyik. Pótolhatatlan csúcstechnikát hoz, például Patriot rakétákat, viszont amerikai függéssel és egyenetlen tehermegosztással jár.

A fenti mechanizmusok nem versengenek, hanem megosztják egymás között a feladatokat. Az első modellcsalád az ukrán fejlesztés sebességét aknázza ki, a második biztonságos gyártóhátteret ad, a PURL pedig azt hozza, amit a másik kettő nem tud.

Új fejezet: Ukrajna elkezd exportálni

A 2026-os év legnagyobb szerkezeti újdonsága, hogy Ukrajna a támogatás címzettjéből lassan eladóvá is válik. A logika kényszerű: az ukrán gyárak többet tudnak előállítani, mint amennyit az állam meg tud venni.

A döntő lépésre 2026. július 1-én került sor, amikor az ukrán minisztertanács jóváhagyta az első átlátható exportmechanizmust, amelyet Julija Szviridenko kormányfő és Mihajlo Fedorov védelmi miniszter jelentett be. A rendszer a Drone Deal keretében működik: azok a partnerországok vásárolhatnak drónokat közvetlenül az ukrán gyártóktól, amelyekkel Kijev kormányközi megállapodást kötött. A külügyminisztérium állítja össze a jogosult országok listáját, a védelmi tárca pedig azt, hogy mely kritikus termékek nem exportálhatók. A kérelmeket 30 napon belül bírálják el, a szerződések alsó értékhatára 15 millió hrivnya, a hadsereg igénye pedig a jogszabály szerint továbbra is elsőbbséget élvez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2026 februárjában jelentette be, hogy az év végéig tíz fegyverexport-irodát nyitnak az Európai Unióban, néhány nappal később pedig kiadták az első exportengedélyeket. Jogilag sosem volt teljes exporttilalom, a gyakorlatban viszont az engedélyező bizottság hónapokon át össze sem ült.

Az euforikus hangokat tompítja, hogy amikor a rendelet szövegét július 7-én nyilvánosságra hozták, kiderült, hogy a mechanizmus a régi problémák jelentős részét nem oldja meg, sőt újakat teremt, még ha a piaci szereplők többsége összességében pozitívan fogadta is. Több nagy ukrán cég egyébként már régen nemzetközivé vált: a Skyeton Szlovákiában gyárt, az Ukrspecsystems a brit üzemébe fektetett, a Fire Point pedig rakétaüzemanyag-gyárat épít Dániában.

Kihívások és kritikák

A második modell család Achilles-sarka a nyugati engedélyezés. A holland példa beszédes: az ukrán gyártók a hosszú engedélyezési időt kifogásolják, a támadófegyverek és a lőszer engedélyezése ugyanis jóval bonyolultabb a védelmi eszközökénél, ráadásul a befektetők is óvatosabbak. Áthidaló megoldásként az merült fel, hogy Hollandia gyártja a részegységeket, a végső összeszerelést pedig Ukrajna végzi. A SAFE-nél fordítva jelentkezik ugyanez: az ukrán exportkorlátok és az unióitól eltérő beszerzési szabályok lassíthatják az ukrán cégek bekapcsolódását, amit az engedélyezési gyakorlat elemzése is megerősít.

Ami az elszámoltathatóságot és a korrupciót illeti, 2025 végén robbant ki a botrány, miután az ukrán NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) a Midas nevű művelet keretében vizsgálódni kezdett az Energoatom állami atomvállalat és a védelmi szektor körül. A vizsgálatok a drónipart is elérték, és a Fire Point a kritikák kereszttüzébe került, a cég azonban tagadja a botrány kulcsfigurájához fűződő kapcsolatot, a vádak jelentős része pedig egyelőre bizonyítatlan, miközben az ügy az egész ukrán fegyverexport megítélésére rávetül. A német változat kulcsintézménye, a DPA körül is volt már válság: 2025 elején a védelmi miniszter leváltotta az ügynökség vezetőjét, és átalakította a felügyelőbizottságot, amivel az ügynökség függetlenségét ásta alá. Nem véletlen, hogy Brüsszel a kifizetéseket kifejezetten jogállamisági és korrupcióellenes reformokhoz köti, és a júliusi keretmódosításkor újabb feltételeket szabott.

Kiszámíthatóság, intézményrendszer, integráció

Az irány egyértelmű: Ukraja támogatása fokozatosan szétterített, ipari alapú rendszerré alakul át. Az ankarai csúcson a szövetségesek nemcsak az ország 70 milliárdos támogatását vállalták, hanem több mint 50 milliárd dollár értékű új beszerzést is bejelentettek, és elkötelezték magukat a közös gyártókapacitás bővítése mellett.

A mérleg mégis kettős. A dán modell és a köré épült rendszer az elmúlt évek egyik legfontosabb intézményi újítása: gyorsabb és olcsóbb a hagyományos adományozásnál, és tartós ipari kapacitást épít a kontinens mindkét felén. A 2026-os nyár azt is megmutatta, hogy a rendszer működik, hiszen a 90 milliárdos uniós hitel részletei folyamatosan érkeznek, a közös gyártás új megállapodásokat köt, és Ukrajna már exportálni is kezd.

A rendszer jövője három tényezőn múlik. Az egyik, hogy kiszámíthatók maradnak-e a donorok, hiszen a PURL egyszerre nélkülözhetetlen és egyenetlenül terhelt. A másik, hogy helytáll-e az ukrán intézményrendszer, hiszen a Midas-botrány rámutatott annak hiányosságaira, és Brüsszel most már kifejezetten a korrupciómentességhez köti a kifizetéseket. Ez a mechanizmusok szempontjából azért létkérdés, mert a dán modell és a német fizetési változat éppen arra épül, hogy az adományozók rábízzák a szerződéskötést és az elszámolást az ukrán intézményekre, tehát egy újabb botrány nemcsak a pénzcsapot zárná el, hanem magát a konstrukciót kérdőjelezné meg. A harmadik, hogy képes lesz-e az EU a kísérleti eszközökből valódi, nagy volumenű integrációt építeni, miközben a befagyasztott orosz vagyon körüli jogi patthelyzet nem oldódik.

A kérdés tehát már nem az, hogy működnek-e az új modellek, hanem az, hogy a politikai akarat és az elszámoltatás lépést tud-e tartani a gyártósorokkal.

A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus hallgatója. Korábbi cikkei itt olvashatók.