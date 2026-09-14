Trump szerint az AI-nak egyetlen korlátra van szüksége: egy „ERŐS ÉS OKOS (Magas IQ-jú!) ELNÖKRE”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt közölte, hogy az Egyesült Államoknak már most is megvannak az eszközei a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek szabályozására és felelősségre vonására. A Truth Social-oldalán közzétett bejegyzésben az elnök bagatellizálta az iparág vezetőitől a hétvégén érkező figyelmeztetéseket, és úgy fogalmazott, hogy az AI-nak egyetlen valódi korlátra van szüksége: egy „ERŐS ÉS OKOS (Magas IQ-jú!) ELNÖKRE”. És, mint írja, az USA-nak van ilyenje.

Hozzátette, hogy a technológia körüli bizonytalanság keltése végső soron Kínának kedvez. Az aggodalmak a múlt héten erősödtek fel, miután az Anthropic egyik kutatója, Jacob Coxon felmondott a cégnél, és arról beszélt, hogy a fejlesztők komolyan számolnak azzal a kimenetellel, ahol a technológia elpusztítja az emberiséget – egyes kutatók 10 százalék körülire becsülték ennek esélyét.

Az AI-hoz köthető részvények világszerte jelentősen estek hétfőn, miután több nagy szereplő vezetője a fejlesztés ütemének lassítását sürgette. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szombaton háromlépcsős keretrendszert vázolt fel a tempó mérséklésére, amelyet több iparági vezető – köztük Elon Musk, Sam Altman és Demis Hassabis – is támogatott. Mark Warner virginiai demokrata szenátor szóvivője szerint Warner a hétvégén egyeztetett az Anthropic és az OpenAI vezérigazgatóival a biztonsági kérdésekről.

Trump szerint a rendelkezésre álló eszközöket már alkalmazták is, és név szerint Amodeit említette, akit azzal vádolt, hogy most „ártatlan kisangyalnak” próbálja beállítani magát. A republikánus elnök második ciklusában jellemzően az AI-cégek mellé állt, és tartózkodott a technológiával kapcsolatos félelmek szításától. Mint írja: „Összeesküvés-hívők, Hazaárulók, Köpönyegforgatók és Szivárogtatók, VIGYÁZAT!”

Posztjában elismételte új jelszavát, hogy aki megnyeri az AI-versenyt, az mindent visz, és azt írta, „vezetünk Kína előtt és mindenki előtt, és továbbra is vezetni fogunk”. Trump a jövő héten Washingtonban fogadja Hszi Csin-ping kínai elnököt – a hírek szerint a két ország tisztviselői külön tárgyalást is terveznek az AI kockázatairól az elnöki csúcs előtt.

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