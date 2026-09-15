Jobb, mintha vitrinben állnának – Johnny Marr közel nyolcvan gitárját árverezik el Londonban

A leginkább a nyolcvanas évek kultikus brit zenekarából, a Smithsből ismert gitáros, Johnny Marr összesen 76 gitárját, néhány egyéb hangszerét, tucatnyi erősítőjét, valamint posztereit, aranylemezeit, relikviáit árverezi el a Christie’s Londonban, szeptember 17-én.

Johnny Marr Milánóban, 2025 novemberében Fotó: MAIRO CINQUETTI/NurPhoto via AFP

„Nem rajongtam az ötletért, hogy a stúdióm múzeummá váljon” – mondta Johnny Marr a BBC-nek arra a kérdésre, hogy miért válik meg olyan legendás hangszereitől is, mint például az a Gibson ES-355, amelyen a Smith egyik legismertebb számát, a Heaven Knows I’m Miserable Now címűt írta. Ez a hangszer 100-150 ezer fontos becsértéken szerepel az aukción. Marr „dolgozó zenészként” tekint magára és állítása szerint nem gyűjtött és nem tartott hangszereket relikviaként, hanem mindegyiket használta is. Londonban árverésre kerül többek között az az 1982-es Rickenbacker Jetglo is, amelyet a Smiths-időszakban a leggyakrabban használt, a gitárt 60-80 ezer fontos becsértékkel hirdeti meg az árverőház.

Johnny Marr és 1982-es Rickenbacker gitárja Fotó: CAMERA PRESS / Christie's

A BBC-nek a zenész úgy nyilatkozott, hogy 2023-ban megjelent Marr’s Guitars című könyv megírása közben döntött úgy először, hogy elad néhányat a legértékesebb kincsei közül. „A könyv elkészítése ürügyet adott arra, hogy elővegyem az összes gitárt, lefényképezzem őket, és elvigyem őket néhány rendezvényre. Amikor ez az időszak véget ért, nagyon furcsának tűnt az az ötlet, hogy mindet egyszerűen visszarakjam a raktárba” – mondta. Az aukció szerinte "sokkal, de sokkal vonzóbb, mintha a hangszerek valamilyen üvegvitrinben állnának".

A 62 éves Johnny Marr az 1982 és -87 között működött Smiths-ben vált ismertté, amelynek társalapítója és dalszerzője volt az énekes Morrisey-vel közösen, de később játszott a Pretenders, a The The, az Electronic, a Modest Mouse és a Cribs tagjaként is, valamint számos szólóalbumot is megjelentetett. Több előadó mellett is közreműködött, így vendégként zenélt Billie Eilish oldalán, vagy a Damon Albarn-féle Gorillazban is. Budapesten legutóbb a Sziget Fesztiválon lépett fel, 2019-ben, saját zenekarával.

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