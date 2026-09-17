Stipsicz Andrást kérték fel a HUN-REN vezetésére

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Stipsicz András matematikust, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet jelenlegi főigazgatóját kérte fel a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökének – írja a Telex. A lap információját a kérdésükre a szervezet kommunikációs osztálya is megerősítette.

Stipsicz András Fotó: MTA.hu / Szigeti Tamás

Ezzel még nem dőlt el, hogy ki fogja vezetni a hálózatot: a döntést nem a minisztériumnak és nem is a frissen felkért elnöknek kell meghoznia, hanem a HUN-REN Irányító Testületének és Felügyelőbizottságának. Akárkit is választanak végül elnöknek, a megbízatása ideiglenes lesz: addig tart, amíg le nem zajlik a szervezet átalakítása, ezután hirdetik majd meg az elnöki pályázatot, ennek lezártáig lenne Stipsicz az ideiglenes elnök.

Átalakítások

Ahogy Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár szeptember elején elmondta, az átalakítás során a „jelenlegi formának néhány motívumát” megtartják, de a cél az, hogy egy új kutatóhálózat jöjjön létre. Ez a Magyar Tudományos Akadémia alatt működik majd, és a része lesz az ELTE-hez csatolt négy humán- és társadalomtudományi kutatóközpont is.

A júliusban ismertetett tervek szerint a 18 intézet külön vezetőtestület irányításával működik majd, egységes hálózatként. A testületbe négy helyről delegálnak tagokat: az MTA-ból, a kutatóhálózatból, a kormányból és az érdekképviseletek felől. Az így létrejövő hálózat sajátos jogállású jogi személy lesz, vagyis nem közvetlen költségvetési intézmény, de nem is a jelenlegi modell szerint működik majd.