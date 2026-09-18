A sejtelmes Cápa-köd lélegzetelállító portréja lett idén az év asztrofotója

A Greenwich-i Királyi Obszervatórium és a Greenwich-i Királyi Múzeum idén is megrendezte az év asztrofotográfusa (Astronomy Photographer of the Year) címért először 2009-ben kiírt versenyét. A 66 országból beküldött 4 ezer felvételből a zsűri 2026-ban a Csendes ragadozó (Quiet Predator) című alkotással pályázó kuvaiti Ali Alobaidly-nak ítélte a 10 ezer fontos (nagyjából 4,5 millió forintos) fődíjat – írja a BBC.

A Földtől mintegy 650 fényévre a Cepheus csillagképen található LDN 1235 jelű Cápa-köd néven jegyzett csillagközi sötétköd-komplexum portréjához Alobaidly két teljes éjszakán át exponált 2025 augusztusában.

The Quiet Predator Fotó: Ali Alobaidly

A csillagok és nebulák kategóriában nevezett felvétel Steve Marsh, a BBC Sky at Night Magazine művészeti vezetője, a zsűri tagja szerint „tűéles részletei és dinamikus kontrasztjai” okán kivételes. „A Cápa-köd önmagában is lenyűgöző objektum, ám amikor olyan részletgazdagon jelenik meg, hogy még a mögötte látható távoli galaxisok is kivehetők, tudjuk, hogy valami egészen különlegeset látunk” – fogalmazott Marsh.

A 2026-os év asztrofotósa a kuvaiti sivatagban a Cápa-ködöt fotózza 2025 augusztusában Fotó: Ali Alobaidly

A világ legrangosabb asztrofotográfiai versenyének 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is voltak magyar díjazottjai. Az idei győztes és helyezett képeket a Greenwichi Királyi Múzeum oldalán lehet végignézni.