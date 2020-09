Két magyart is díjaztak a világ legrangosabb asztrofotós versenyén

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Greenwich-i Királyi Obszervatórium és a Greenwich-i Királyi Múzeum idén is megrendezte az év asztrofotográfusa címért kiírt versenyét.

Az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020 megmérettetésre több mint 5 ezer amatőr és professzionális csillagfotósa küldte be pályaművét a világ minden tájáról. Az év asztrofotósa címet és az azzal járó 10 ezer fontos fődíjat a francia Nicolas Lefaudeux-nek ítélte oda a Steve Marsh, a BBC Sky at Night tudományos magazinjának művészeti szerkesztője által vezetett zsűri.

A grémium két magyar asztrofotós alkotását is elismerte. A legjobb újoncnak járó, a csillagászat Attenborough-jaként számon tartott Sir Patrick Moore-ról elkeresztelt díjat Tóth Bence nyerte el, a nemzetközileg is elismert Schmall Rafael, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének alapító tagja pedig az Ember és az űr kategória első helyezettje lett.

A zsűri által külön is méltatott „A technológia börtöne” című Schmall-fotó nem csak szakmailag bravúros, de mondandója is aktuális, hiszen a hosszú expozíciós idővel készített fényképen a csillagok előterében látható világos csíkok az Elon Musk-féle Starlink nyomán az eget egyre nagyobb számban ellepő műholdak.

A verseny szervezőinek engedélyével kategóriánként közöljük a 2020-as díjazottak fotóit.

Galaxisok (fődíj)

Karnyújtásnyira az Androméda galaxis Fotó: Nicolas Lefaudeux

Ember és űr

A technológia börtöne Fotó: Schmall Rafael

Égképek

Égfestés Fotó: Thomas Kast

Napunk

Folyékony napfény Fotó: Alexandra Hart

Holdunk

A Tycho-kráter Fotó: Alain Paillou

Aurorae

A zöld hölgy Fotó: Nicholas Roemmelt

Bolygók, üstökösök, aszteroidák

Space beetween us Fotó: Łukasz Sujka

Csillagok és nebulák

Kozmikus infernó Fotó: Peter Ward

A legjobb újonc Sir Patrick Moore-díja

Hullámok Fotó: Tóth Bence

Annie Maunder-díj a leginnovatívabb megoldásért

Fekete folyó Fotó: Julie Hill

Ifjúsági kategória

A négy bolygó és a Hold Fotó: Alice Fock Hang

Korábbi kapcsolódó cikkeink: