Magyar fotós is versenyben van az év legjobb csillagászati fényképének díjáért

A Greenwichi Királyi Obszervatórium a csillagászat nemzetközi évében, 2009-ben hirdette meg először az év csillagászati fotósa díjat, amit idén a 13. alkalommal oszt majd ki. A 10 ezer fonttal (kb. 4 millió forinttal) járó fődíj mellett nyolc tematikus kategóriában osztanak díjakat, valamint két különdíjért és egy ifjúsági díjért is versenyeznek.

Az idei elismerésekre 75 ország asztrofotósai összesen több mint 4500 képpel neveztek, és az obszervatórium most közzétette a zsűrizés utolsó körébe bekerült képeket, amelyek közül a győzteseket kiválasztják majd. A nyertesek névsorát szeptember 16-án jelentik be egy online közvetített ceremónián, a győztes képeket aztán a greenwichi Nemzeti Tengerészeti Múzeumban állítják ki.

A díjakra még esélyes szűkített listán helyet kapott többek között a Curiosity marsjáró által készített marsi naplementefotó, a NEOWISE üstökösről készült kép a Stonehenge fölött, vagy a Hold előtt elhúzó Nemzetközi Űrállomást ábrázoló fénykép is, de egy magyar fotóst is találunk a listán, ráadásul két képpel is.

Feltóti Péter, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének alelnöke, aki 2018-ban és 2019-ben is shortlistre tudott kerülni, idén ezzel a Fátyol-ködről készült fotójával,

Fotó: Feltóti Péter / Astronomy Photographer of the Year 2021

valamint ezzel az Androméda-galaxist megörökítő képpel száll versenybe a díjakért.

Fotó: Feltóti Péter / Astronomy Photographer of the Year 2021

A fődíjat egyszer már sikerült magyar fotósnak elnyernie, 2019-ben, amikor 90 országból 4600 fotót neveztek a díjra, Francsics László, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke két kategóriában is nyerni tudott. A fődíjas kompozit fotó a 2018-as teljes holdfogyatkozást örökítette meg, közelebbről azt a folyamatot, ahogyan a Hold belépett a Föld árnyékába.