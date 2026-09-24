Előkerült a világ legrégibb békeszerződésének egy agyagba vésett példánya Törökországban

Mintegy 3300 éve, két hadsereg küzdött az ősi Szíria földjének ellenőrzéséért. Az anatóliai hettiták, Muvatallisz király vezetésével, és az egyiptomiak, II. Ramszesz fáraó vezérletével. A fáraó megszállta a hettiták területét, kiterjesztve a birodalom hatókörét, az ezt követő háborúban pedig több tízezer katona vett részt, és a történelem egyik legnagyobb harciszekér-csatáját hozta. Minthogy azonban a felek között meglehetősen kiegyenlített erőviszonyok voltak, végső összecsapásuk, a kádesi csata, döntetlennel zárult.

Néhány évvel a csata után, időszámításunk előtt 1269 körül, II. Ramszesz és Muvatallisz utódja, III. Hattuszilisz megállapodást írt alá, amely véget vetett a konfliktusnak – ez lehetett a világ első, nemzetközi békeszerződése és „örök barátságot, tartós békét, területi integritást, megnemtámadást ígért, valamint kiadatási és kölcsönös segítségnyújtási kitételeket is tartalmazott.

A kádesi szerződés szövegtöredéke, a török Çorum tartományban található Hattuszaszból, az i.e. 13. századból Forrás: Török Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium

A kádesi szerződést eredetileg ezüsttáblákra írták, amelyek azóta elvesztek, a szöveg azonban másolatokban fennmaradt, egy egyiptomi templom falára vésett hieroglifákon, valamint legalább három, Anatóliában talált ékírásos agyagtáblán.

Most törökországi régészek megtalálták az egyik ókori másolat töredékét, egy agyagdarabot, amelyen akkád nyelvű ékírás szerepel. „A tudományos vizsgálatok szerint a Çorum tartományban található Hattuszaszban, a büyükkalei ásatások során előkerült ékírásos tábla egy olyan töredék, amely a kádesi békeszerződés egyik másolatához tartozik” - jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter.

Hattuszasz régészeti lelőhely a hettiták romos fővárosa, a kutatók 1906-ban itt fedezték fel először a kádesi szerződés egyik másolatát, egy törött agyagtáblán. A szerződés szövege békét hirdet II. Ramszesz és III. Hattuszilisz között. „Ő az én testvérem, és békében van velem, én pedig az ő testvére vagyok, és örökké békében leszek vele” – mondja a fáraó a szövegben.

A kutatók az új töredéket Büyükkalénál találták meg, ahol a hettita királyi palota állt, a lelet feliratát körülbelül egy éven át vizsgálták, mielőtt bejelentették volna a felfedezést. Ez a töredék a kádesi szerződés 12–20. cikkelyéből tartalmaz mondatokat, amelyek azt szabályozzák, miként kell eljárni azokkal, akik Egyiptomból vagy a hettiták földjéről elmenekültek, és a másik országban kerestek menedéket. A töredék arra is figyelmeztet, hogy nem szabad lerombolni a menekültek otthonait.

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