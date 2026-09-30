Kevés a fizetés, sztrájkba léphetnek a New York-i Whitney Múzeum dolgozói

A New York-i Whitney (Whitney Museum of American Art) szakszervezetbe tömörült dolgozói október 5-én, hétfőn, akár korlátlan ideig sztrájkba is léphetnek, ha addig nem sikerül méltányos kollektív szerződésről megállapodniuk a múzeum vezetésével. A munkavállalók szerint fizetésük elégtelen az infláció és a New York-i megélhetési költségek ismeretében, miközben nőnek az egészségügyi költségek és biztosítási díjak miatt is – számol be az Art Newspaper.

A belépő szintű munkakörökben dolgozók órabérét 17 dollárról 24 dollárra emelték, de a szakszervezet szerint a múzeum ajánlata nem elégséges, miközben már május óta tárgyalnak a Whitney-vel. A szakszervezet a múzeum dolgozóinak 71 000 dolláros (22 millió 800 ezer forint) éves fizetést követel – ez az összeg egy, a New York-i megélhetési költségekről szóló jelentésben szerepel, mint amennyire szüksége van egy egyedül élő felnőttnek ahhoz, hogy a városban élhessen. A szakszervezet a vezetők javadalmazását is felhozta annak bizonyítékául, hogy megvannak a követelések teljesítéséhez kellő források.

A Whitney szakszervezeti tagsága szeptember közepén már megszavazta a sztrájkot, a Brooklyn Museum és az American Folk Art Museum dolgozóival együtt. A Whitney-ben egyébként eközben Roy Lichtenstein retrospektív kiállítását készítik elő, amely október 11-én nyílna.

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