Sztrájkot helyeztek kilátásba a Louvre dolgozói, az intézményben uralkodó áldatlan állapotok miatt

A Louvre dolgozói sztrájkba lépnek, mert elégedetlenek az intézményben uralkodó viszonyokkal és a vezetés működésével – számol be az AFP-re hivatkozva az Art Newspaper.

Három szakszervezet mintegy kétszáz tagjának részvételével tartottak gyűlést a világ legnépszerűbb múzeumi intézményében, és a dolgozók egyhangúlag szavaztak a sztrájk mellett – közölte egy szakszervezeti tisztviselő december 8-án. A sztrájkbejelentést a francia kulturális minisztériumhoz is benyújtották, jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánnak tárgyalni a Louvre-t vezető Laurence des Cars főigazgatóval.

Júniusban egy napra már spontán módon sztrájkba léptek a Louvre dolgozói, most szervezetten akarnak lépni Fotó: CARINE SCHMITT/Hans Lucas via AFP

A szakszervezetek azt írták, hogy a Louvre egyes részeit rendszeresen le kell zárni „a személyzet létszámának elégtelen volta, valamint a műszaki meghibásodások és az épület elöregedése” miatt. Éppen a dolgozói gyűlés napján derült ki például, hogy egy vízszivárgás jelentős károkat okozott az egyiptomi gyűjteményben és a Louvre könyvgyűjteményében, az eset során több száz tárgy illetve kötet sérült meg.

Júniusban egy napra, sztrájk miatt már bezárt a Louvre, a szakszervezetek pedig október végi nyilatkozatukban ismét felsorolták a vezetéssel szembeni kifogásaikat. Szóvá tették a „felülről irányított vezetési rendszert”, amely „figyelmen kívül hagyja a dolgozók figyelmeztetéseit és valótlanságokat terjeszt". A bejelentett sztrájk tovább gyengíti des Cars pozícióit, aki október 19., a múzeumban történt ékszerrablás óta folyamatos nyomás alatt áll, mert a hivatalos jelentések a múzeum vezetését okolják az infrastruktúra elhanyagoltságáért, az elégtelen biztonsági helyzetért.

Laurence des Cars, a Louvre főigazgatója a Nemzetgyűlés kulturális bizottságában tartott meghallgatásán, 2025 novemberében Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

A szakszervezetek szintén elégedetlenek a Louvre új bejáratának 666 millió eurós projektjével, amelyet des Cars indított el és Emmanuel Macron francia elnök is támogat. A francia állami számvevőszék szerint sem életképes a projekt pénzügyileg, és helyette inkább a Louvre gyűjteményeinek védelmét kellene előtérbe helyezni, mert ezen a téren jelentős az lemaradás az intézményben.

