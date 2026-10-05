Melyik ajánlat éri meg jobban?

A kedvezményszámokat képzeljük el egy számegyenesen, és tegyünk melléjük két segédpontot, a nullát és az 51-et. Ilyen módon két kihúzott szám három részre osztja a [0,51] szakaszt. Tegyük fel, hogy a kihúzott x és y szám közül x a kisebb. Ekkor a három részre osztott szakasz darabjainak hossza: x, y-x és 51-y. Könnyen belátható, hogy ezeknek a hézagoknak az átlagos hossza egyforma.

Hogyan lehet ezt belátni? Vegyünk egy tetszőleges D hézagtávolságot, a példa kedvéért legyen D = 10. Nézzük meg milyen (x,y) párok esetében lehet az első hézag nagysága D, mikor lehet a második hézag nagysága D, illetve a mikor lehet a harmadik hézag nagysága D. D = 10 esetén a bal oldali hézag ezeknél a pároknál lesz megfelelő nagyságú: (10,11), (10,12), ..., (10,50). A középső hézag ezeknél: (1,11), (2,12), ..., (40,50), a jobb szélső hézag pedig ezeknél: (1,41), (2,41), ..., (40,41). Ezek mindegyike 40 darab lehetőség, és a különböző párok előfordulási valószínűségei egyformák. Tehát a hézagok egyforma valószínűséggel D nagyságúak, de ez minden D-re igaz, ezért az átlaguk is egyforma.